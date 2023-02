Offiziell: Elevator Boys sind dieses Jahr wirklich bei GNTM!

Auf diesen Gastauftritt haben viele gewartet! Schon vor der vergangenen Staffel gab es Spekulationen darüber, ob die Elevator Boys vielleicht in einer Folge von Germany's next Topmodel dabei sind, weil sie ein Video mit Heidi gedreht hatten. Auch jetzt kamen die Vermutungen wieder auf, weil die Chefjurorin sich erneut tanzend mit den TikTokern gezeigt hatte. Und diesmal ist es tatsächlich wahr: Die Elevator Boys werden bei GNTM in der Jury sitzen!

Auf Instagram teilte Heidi einen Trailer für die Staffel, die schon am kommenden Donnerstag startet. "Dieses Jahr hat es endlich geklappt", freut sie sich darin und begrüßt die fünf Influencer nach und nach mit einem Küsschen. Unter dem Clip verriet das Model auch gleich, welche Position die Jungs übernommen haben: Sie unterstützen Heidi bei den Entscheidungen! "Raus aus dem Elevator, rein in meine Gastjury. Dieses Jahr endlich bei GNTM", freute sie sich.

Doch Heidi hatte nicht nur mit den Webstars getanzt – sie hatte sich auch innig mit ihnen im Pool gezeigt. Das Tiktok erregte besonders viel Aufmerksamkeit: Es schien nämlich so, als trage Heidi beim Planschen mit den Boys keine Bikinihose! Es handelte sich bei genauerem Betrachten aber doch um ein winziges Höschen mit extrem dünner Schnürung.

TikTok / heidiklum Heidi Klum und die Elevator Boys

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023

