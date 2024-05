TV-Casanova Maurice Dziwak ist wieder in festen Händen!

Die Frauenwelt muss jetzt ganz stark sein: Maurice Dziwak ist wieder in festen Händen! Das verkündet der Schalke-Fan nun selbst auf seinem Instagram-Profil. "Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir", kommentiert er einen süßen Schnappschuss, der ihn mit einer dunkelhaarigen Dame zeigt. Während Maurice strahlend in die Kamera lächelt, sieht man seine Herzensdame nur von hinten. Doch ein anderes Detail gibt möglicherweise einen Hinweis: Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat ergänzt den Beitrag noch um den Hashtag "Alte Liebe rostet nicht". Heißt das etwa, dass Maurice und eine seiner Ex-Freundinnen ein Liebes-Comeback feiern?

Unter dem Beitrag freuen sich die Fans mit Maurice. "Der Löwe hat jetzt eine Löwin", lautet ein begeisterter Kommentar. "Gönnen wir dem Krieger", schreibt ein weiterer User. Und auch ein anderer Follower reagiert entzückt auf den Post: "Der Krieger, der Löwe verdient nur das Allerbeste!"

Noch vor Kurzem plauderte der Erzfeind von Aleksandar Petrovic (33) mit Promiflash über seinen Beziehungsstatus. "Ja, ich hatte auch eine Freundin gehabt – in dem Sinne. Aber jetzt gerade halt nicht", erklärte er. Bereits vor wenigen Monaten hatte Maurice ein vermeintliches Pärchenfoto mit einer dunkelhaarigen Frau veröffentlicht – ihr Gesicht war auch auf dieser Aufnahme nicht zu erkennen.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner neuen Freundin

