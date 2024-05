"Prominent getrennt": Zwischen diesen Ex-Paaren eskaliert es

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt sorgt ein kleines Spiel wieder für ordentlich Zündstoff! Eigentlich sollen die Verflossenen nur Fragen beantworten, um einander besser kennenzulernen, doch bei zwei Ex-Paaren bringen die Antworten das Fass zum Überlaufen. Als Erstes trifft es Lukas Baltruschat (30) und Chiara Fröhlich (26): Bei den beiden scheint das Thema Ehrlichkeit ein wunder Punkt zu sein. Chiara erzählt nämlich, wie sie in ihrer Sorge, dass sie betrogen wurde, Screenshots von ihrem Gespräch mit Lukas an ihre beste Freundin schickte und diese danach wieder löschte. Sie habe es ihrem Ex-Partner aber gestanden und sich entschuldigt. Das sieht Lukas jedoch anders. Chiara habe genau das Gegenteil getan – und die ganze Sache abgestritten. "Du willst von mir Wahrheit hier drinnen haben und kannst selber nicht ehrlich sein, bei einer viel weniger schlimmen Sache? Nur um dich jetzt gut zu positionieren?", wettert er daraufhin los und bezeichnet sie als "dreiste Lügnerin".

Er empfindet dies wohl als unfair, denn als die 26-Jährige ihn während ihres Zweiergesprächs bat, zu seiner Untreue zu stehen, tat er es. "Du sprichst immer von deiner Wahrheit, es sind deine Fakten und bei mir ist alles erstunken und erlogen und ich habe nicht recht. Und das spielt dir natürlich super in die Karten, weil mir kein Arsch mehr glauben wird", erklärt Lukas im Einzelinterview. Im Laufe des Streits wird der 30-Jährige sogar noch richtig laut – und muss dann erst einmal Abstand nehmen, um sich zu beruhigen. Daraufhin kullern bei Chiara die Tränen. "Ich habe so viele Selbstzweifel wegen dieses Arschlochs, weil der mir immer vorwirft, dass ich schuld bin, sodass ich gar nicht mehr weiß, ob ich wirklich recht habe", offenbart sie.

Währenddessen fängt es aber bei einem anderen Ex-Paar schon an zu brodeln. Sarah Liebich wirft ihrem Ex Nico Legat (26) vor, bei dem Spiel gelogen zu haben: Er habe sie nicht nur bei Temptation Island betrogen, sondern auch während eines Festivalbesuchs. Der Sohn von Thorsten Legat (55) streitet dies ab, er habe einer Frau nur einen Kuss auf die Wange gegeben – doch Sarah hat knallharte Beweise. Ihr wurden nämlich Videos zugeschickt, die zeigen, wie er den ganzen Abend mit dieser Frau verbringt. Da bleibt Nico nichts anderes übrig, als sich zu entschuldigen. Er habe sich nicht mehr daran erinnern können. Das reicht Sarah jedoch nicht: "Er redet hier wirklich seit Tag eins großkotzig jeden Tag davon, wie sehr er sich reflektiert hat, wie sehr er sich geändert hat. Sorry, aber dann gehört das Thema auch auf jeden Fall mit dazu und dann solltest du auch darüber nachgedacht haben", regt sie sich im Einzelinterview auf. Der Streit der beiden eskaliert – und Nico schlägt sogar gegen eine Tür. Sarah scheint das aber gelassen zu nehmen: "Denkt er, er macht so etwas mit mir und dann kommen wir hier hin und gehen hier fröhlich durch? Nein, mit Sicherheit nicht", versichert sie gegenüber Kandidatin Michelle Monballijn.

RTL Lukas, Sandra, Tim, Chiara, Tommy und Mike bei "Prominent getrennt", 2024

RTL Nico Legat und Sarah Liebich bei "Prominent getrennt", 2024

