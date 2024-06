Wie verstehen sich Melina und Tim nach "Prominent getrennt"?

Wie gut ist eigentlich das Verhältnis von Melina Hoch und Tim Kühnel? Die Ex-Love Island-Gewinner nahmen an der diesjährigen Staffel Prominent getrennt teil. Das Ex-Paar gewann die Show und durfte 11.000 Euro mit nach Hause nehmen. Zudem bekamen Melina und Tim die Chance, sich auszusprechen. Gegenüber Promiflash plaudert der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer nun aus, wie sich ihr Verhältnis zueinander durch die Show verändert hat: "Wir haben das Geschehene aufgearbeitet, was in den drei Jahren davor passiert ist. Vor der Show haben wir nicht miteinander gesprochen. In der Show und danach haben wir viele Punkte thematisiert, die in der Vergangenheit zwischen uns standen und zu Konflikten geführt haben."

Die Möglichkeit, endlich alles zu klären, habe dazu geführt, dass sich die Beziehung zwischen dem Ex-Paar enorm verbessert habe. "In der Hinsicht hat uns das Format gutgetan. Auch der Sieg hat uns natürlich noch mal enger zusammengeschweißt. Mittlerweile haben wir alles geklärt und verstehen uns gut", erklärt er. Auf die Frage, ob er sich ein Liebescomeback mit seiner Verflossenen vorstellen könne, will der Influencer allerdings keine klare Antwort geben.

Gegenüber Promiflash plauderte er aber vor einigen Wochen aus, dass er zum Zeitpunkt des Einzugs durchaus noch Gefühle für seine Verflossene hegte: "Natürlich waren zu dem Zeitpunkt noch Gefühle da. Schließlich war die finale Trennung erst drei bis vier Monate her. Trotzdem war das Allerwichtigste für mich, die Vergangenheit aufzuarbeiten und als Team in der Sendung zu funktionieren. Ob Melina ihrem Ex allerdings noch eine Chance geben würde, bleibt fraglich. Während der Zeit zu zweit stellte sie ihm gegenüber klar: "Jetzt ist es halt wirklich over. Jetzt ist der Drops halt wirklich gelutscht."

Anzeige Anzeige

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Melina und Tim haben noch mal zueinandergefunden? Ja, auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de