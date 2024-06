So lässig ist Halle Berry mit Partner Van und Sohn unterwegs

Halle Berry (57) genießt einen gemütlichen Nachmittag mit ihrem Partner Van Hunt (54) und Sohn Maceo Robert Martinez (10). Gemeinsam ist das Trio in West Hollywood unterwegs – mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Offenbar geht es für das Dreiergespann zu einem Restaurant. Für den kleinen Trip verzichtet die Schauspielerin auf einen glamourösen Look und schlendert ziemlich lässig durch die Straßen: Die Oscar-Preisträgerin trägt einen blauen Strickpullover, eine kakifarbene Hose sowie gemütliche Schlappen. Auch ihr Sohnemann und Liebster sind in gemütliche Looks gekleidet.

Dass es Halle privat offenbar gemütlich mag, zeigte der Hollywoodstar unter anderem an Weihnachten. Damals teilte die Beauty einen zuckersüßen Schnappschuss mit Van auf Instagram. Auf diesem strahlte das Paar in die Kamera, während es in legerer Kleidung gehüllt war. "Mit Bettfrisur und Kapuzenpulli... Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage!", kommentierte die "Catwoman"-Darstellerin den Gruß an ihre Fans.

Neben dem Zehnjährigen hat Halle ein weiteres Kind namens Nahla Ariela Aubry (16). Ihre Tochter stammt aus der Beziehung mit Gabriel Aubry (47). Maceos Vater ist der französische Filmschauspieler Olivier Martinez (58), mit dem die 57-Jährige für rund drei Jahre verheiratet war. Obwohl sich beide bereits 2016 für eine Scheidung entschieden, konnten die einstigen Eheleute erst im vergangenen Jahr ihren Rechtsstreit beilegen. In diesem ging es um das Sorgerecht für Maceo.

Maceo Robert Martinez und seine Mutter Halle Berry, Schauspielerin

Halle Berry, Schauspielerin

