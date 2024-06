Fans rasten aus: Evelyn Burdecki zerschneidet Fußball-Trikot

Eigentlich wollte Evelyn Burdecki (35) nur ihr Fußball-Trikot ein bisschen aufpimpen – doch die Aktion ging aus Sicht der Fans enorm in die Hose. Weil sich die Ex-Dschungelkönigin einen tieferen Ausschnitt zaubern wollte, griff sie kurzerhand zur Schere und schnitt in den Kragen ihres Trikots. Außerdem veränderte sie den Bund des Kleidungsstücks, um die beiden Enden zusammenzuknoten. "Ich versuche, die Schotten heute ganz plakativ abzulenken!", erklärte Evelyn in ihrem Instagram-Video. Das können aber nicht alle Fans nachvollziehen. "Schade, dass man so mit einem Trikot umgeht, das sich einige nicht leisten können" und "Ich glaube, mit diesem Reel hast du dir keinen Gefallen getan" lauten nur zwei der zahlreichen verärgerten Kommentare.

Evelyn ist nicht die einzige Prominente, die den EM-Auftakt live aus der Allianz Arena in München verfolgte. Unter anderem feuerten Heidi Klum (51) und Ehemann Tom Kaulitz (34) die DFB-Elf im Stadion an. Das Topmodel und sein Mann schienen dabei total vom EM-Fieber gepackt gewesen zu sein: Beide bemalten ihre Gesichter in den Farben Schwarz, Rot und Gold.

Die Anreise scheint sich für die Promis gelohnt zu haben – immerhin konnte das deutsche Team mit einem 5:1-Sieg gegen Schottland traumhaft in die EM im eigenen Land starten. Bereits nach etwa zehn Minuten fiel das erste Tor durch Florian Wirtz (21). Zur Halbzeit stand es dann schon 3:0. In der zweiten Hälfte des Spiels haben die Kicker nicht nachgelassen und weiterhin alles gegeben. Nach dem Schlusspfiff war die Euphorie groß – ein gelungener Start in das Turnier.

