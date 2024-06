Trotz Paulina: Sandra Sicora versucht, sich Tommy zu nähern!

Sie lässt nicht locker! Aktuell kämpfen Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) bei Prominent getrennt um den Sieg. Doch die Tattoo-Liebhaberin scheint auch den Kampf um das Herz ihres Verflossenen noch nicht aufgegeben zu haben – und das, obwohl der Franzose mittlerweile mit Paulina Ljubas (27) eine neue Frau an seiner Seite hat. In der neunten Folge der Show wagt Sandra einen erneuten Annäherungsversuch und gesteht dem Hottie, dass es ihr schwerfalle, ihn nicht zu küssen oder zu umarmen. "Wenn du jetzt keine Freundin gehabt hättest, hättest du kein Interesse, mit mir was zu machen? Bin ich so hässlich?", will sie dann von dem ehemaligen Schwimmer wissen. Im Einzelinterview wird jedoch schnell klar, was Tommy von den Avancen seiner Ex hält: "Sie weiß, ich bin mit jemandem zusammen, dann kommt sie zu mir und will so was von mir. […] Was soll das? Ich muss einfach sehr geduldig sein."

Auch im weiteren Verlauf der Folge wird klar, dass Sandra noch nicht über den Germany Shore-Teilnehmer hinweg ist. "Das wird schwer, jetzt dann zu realisieren: 'Ok, die Show ist vorbei. Ich muss ihn jetzt wieder loslassen'", gesteht die Kölnerin. Tommy hingegen weint seiner Ex-Freundin keine Träne nach. "Ich bin in einer komplett neuen Beziehung mit jemandem, den ich sehr mag", stellt er bestimmt fest und macht noch mal klar, dass er keine Gefühle mehr für die Content Creatorin hat: "Keine Emotionen, nichts!"

Tommy und Sandra hatten sich 2021 bei der TV-Show Ex on the Beach" kennengelernt und wurden wenige Monate später ein Paar. Zusammen nahmen sie dann bei "Temptation Island VIP – ihre Beziehung hielt der Probe allerdings nicht stand. Die Reality-TV-Darstellerin flirtete heftig mit dem Verführer Flocke, alias Kevin Platzer (25). Für Tommy überschritt seine damalige Freundin damit eine Grenze und er beendete die Beziehung. Im vergangenen November machten er und Paulina ihre Beziehung publik.

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

