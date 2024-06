Jen Garner will Bennifer helfen: Ihr Freund John ist genervt

Jennifer Garner (52) steht aktuell zwischen den Fronten von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54)! Ihr Freund John Miller ist darüber allerdings alles andere als erfreut, wie Daily Mail nun berichtet. Seit Beginn der Eheprobleme von Ben und J.Lo ermutigt die "Alias"-Schauspielerin ihren Ex-Mann, die Beziehung zur Sängerin zu retten. Sie möchte, dass es Ben gut geht und glaubt, dass die 54-Jährige das Beste für ihn sei. Die dreifache Mutter hat nicht nur Ben moralisch unterstützt, sie hat sich auch mit der "On The Floor"-Interpretin getroffen und ihnen regelmäßig Besuche abgestattet. Und genau das führt letztendlich zu Spannungen in ihrer eigenen Beziehung.

Laut einer Quelle stört es John Miller, dass Jennifer so viel Zeit und Energie in die Probleme von Bennifer investiert. "Natürlich stört es John, dass Jen sich so sehr auf ihren Ex-Mann konzentriert", erklärt der Insider gegenüber dem Onlineportal und fügt hinzu: "Er möchte, dass es Ben gut geht, aber er findet nicht, dass es Jens Aufgabe ist, die Probleme ihres Ex zu lösen." Die Sorge um einen möglichen Alkoholrückfall und die Auswirkungen einer weiteren Scheidung auf ihre drei Kinder seien jedoch verständliche Gründe für Jennifers Engagement.

"Jen ist eine fürsorgliche und wunderbare Frau und Mutter", betont der Insider weiter. Und genau deshalb hat sich der CEO eines großen Technikunternehmens wohl in die Schauspielerin verliebt. Seit mittlerweile sechs Jahren gehen die "30 über Nacht"-Darstellerin und der 46-Jährige nun schon gemeinsam durchs Leben. Seine Liebe hält das Pärchen aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu zeigen sich die beiden zusammen – zuletzt Anfang Mai bei einem entspannten Spaziergang in Santa Monica.

Bereits vor einem Jahr berichteten Insider, dass sich auch Ben für seine Ex-Frau und deren neuen Partner freut. "Ben ist begeistert von der neuen Beziehung seiner Ex und freut sich sehr, dass Jen einen Mann gefunden hat, der sie glücklich macht und respektvoll mit den Kindern umgeht", erzählte ein Insider damals gegenüber RadarOnline. Besonders Johns Rolle als guter Stiefvater und potenzieller neuer Ehemann habe beim Batman-Darsteller Eindruck hinterlassen. Gerüchte um eine Verlobung waren damals bereits im Umlauf, doch Jennifer selbst schien es nicht eilig zu haben, erneut "Ja" zu sagen. "Jennifer hat darüber nachgedacht und festgestellt, dass sie es nicht eilig hat, vor den Traualtar zu treten und John zu heiraten", so die Quelle weiter.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

Thecelebrityfinder / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, Ex-Partner

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

