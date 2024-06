Königsparade: Prinz George zeigte sich von der besten Seite!

Es war wieder so weit: Die königliche Parade zu Ehren von König Charles' (75) Geburtstag fand wieder statt. Trooping the Colour ist eine alte Tradition, die vom ganzen Land gebührend gefeiert wird. Wie jedes Jahr nahmen natürlich auch die Royals daran teil und wurden in prachtvollen Kutschen durch die Straßen Londons gefahren, bevor sie sich alle auf dem Balkon des Buckingham Palace versammelten. Dabei lag die Aufmerksamkeit allerdings nicht nur auf Charles und Prinzessin Kate (42), die trotz ihrer Krebserkrankungen an den Feierlichkeiten teilnahmen – sondern auch auf den Nachwuchs-Royals. Vor allem Prinz George (10) zeigte eine ganz neue Seite von sich, wie die Expertin für Körpersprache Adrienne Carter gegenüber OK! Magazine verriet. "George sieht wirklich glücklich und relaxt aus. Man sieht, dass er in seine Rolle selbstbewusst hineinwächst", meinte sie.

Auch seine Geschwister, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), wurden von der Expertin unter die Lupe genommen. "Charlotte winkt überschwänglich in die Menge, sie zeigt sich von ihrer besten Seite, aber sie ist auch bereit, sich zu amüsieren", glaubt Adrienne. Der jüngste Sprössling der Familie guckte während der Kutschfahrt staunend aus dem Fenster, stand aber auf dem Balkon mit seiner Familie still. Ab und zu winkte er sogar den Zuschauern auf dem Platz zu. "Louis wirkt etwas zurückhaltender in seinem Winken. Er benimmt sich sehr gut bis jetzt, aber wahrscheinlich hat ihn seine Mutter auch darauf hingewiesen, keine Faxen zu machen", deutet die Kennerin sein Benehmen.

Von Prinz William (41) und Prinzessin Kates Kindern ist Louis derjenige, der sonst am meisten durch sein Verhalten auffällt. Der kleine Rabauke sorgte schon bei der Parade im vergangenen Jahr für Aufsehen, denn da konnte man ihm jede Emotion am Gesicht ablesen. Als damals die Flugzeuge durch die Luft sausten, war Louis so begeistert, dass er gleich beide Fäuste in die Luft streckte. Es sah so aus, als würde er so tun, selbst in einem Jet zu sitzen und durch die Lüfte zu sausen.

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

MEGA / James Whatling Prinz Louis im Juni 2023

