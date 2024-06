Konnte Sandra nach "Prominent getrennt" mit Ex abschließen?

Sandra Sicora (32) stand kürzlich gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tommy Pedroni (29) für die Show Prominent getrennt vor der Kamera. Während der Show schien die Ex on the Beach-Bekanntheit noch Gefühle für ihren Verflossenen zu hegen und startete sogar einen Annäherungsversuch, den Tommy aber abblockte. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, dass ihr die Sendung Klarheit über ihre Gefühle verschafft habe. "Während der Show ist mir bewusst geworden, dass ich traurig bin, dass wir uns getrennt haben, aber genauso ist mir bewusst geworden, dass es okay ist, dass wir nicht mehr zusammen sind", stellt sie klar und betont: "Wenn man Liebeskummer hat, hält man halt an den guten Dingen fest, und es mussten manche Dinge passieren, um das Negative zu sehen, um loslassen zu können."

In der finalen Folge wollte Sandra von Tommy wissen, ob er mit ihr anbandeln würde, wenn er Single wäre. Warum die Influencerin ihrem Ex diese Frage gestellt habe, wisse sie selber nicht, wie sie zugibt: "Ich denke, ich wollte ein Nein von ihm hören, um abschließen zu können." Dass das nicht ganz angebracht war, sehe sie aber ein. "Ich kann auch verstehen, dass das nicht gut rüberkommt und dass es ihm unangenehm war, aber anscheinend musste ich es in dem Moment loswerden", gibt sie ehrlich zu.

Nach seiner Trennung von Sandra kam der Franzose mit Paulina Ljubas (27) zusammen. Ein neugieriger Fan wollte auf Instagram von der Germany Shore-Teilnehmerin wissen, wie sie zu dem Flirtversuch von Tommys Ex steht. "Im Endeffekt ist es völlig gleich, was die andere Frau versucht, es zählt, wie mein Partner sich daraufhin verhält", erklärte sie selbstbewusst und stellte klar, dass sich ihr Liebster absolut richtig verhalten hat.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Bekanntheit

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

