Nach "Prominent getrennt": Tim schießt gegen Mike Cees!

Tim Kühnel kann mit seiner Leistung bei Prominent getrennt mehr als zufrieden sein – gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Melina Hoch schaffte er es bis ins Finale. Doch auf TikTok beschreibt er nun die Lektion, die er während seiner Zeit in der Villa der Verflossenen gelernt hat: "Nie, nie, nie werde ich noch mal so mit Mike Cees chillen." Dazu teilt er einen Ausschnitt aus der Show, in dem er in Mikes Arm gekuschelt auf dem Sofa sitzt. "Tim ist Mike Cees Hater Nummer eins, ich liebe alles daran", kommentiert ein Fan unter dem Beitrag. "Spreche nur das aus, was alle denken", antwortet Tim.

Diese Reaktion von Tim können die meisten Zuschauer wohl gut nachvollziehen – Mike sammelte in der Show bei seinen Kollegen und dem Publikum nicht unbedingt Sympathiepunkte. Er versuchte unter anderem seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn die Schuld für seine Seitensprünge zuzuschieben und sorgte in der Gruppe regelmäßig für Tumult. Auch über den Love Island-Kandidaten insbesondere zog der DJ regelmäßig her. Nachdem er und Michelle kurz vor dem Finale die Villa verlassen mussten, schien er mehr mit Tims Gewinnchancen zu hadern als mit seinem eigenen Ausscheiden. "Pisst mich ein bisschen an, dass auch Melina und Tim weiterhin hier drin sein dürfen", brummte der Realitystar verstimmt.

Doch Mike hin oder her: Im Finale wurde es noch einmal so richtig spannend. Nachdem Tim und Melina Lukas Baltruschat (30) und Chiara Fröhlich (26) auf Stand-up Paddles besiegen konnten, mussten sie sich im allerletzten Spiel noch Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) stellen. Nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen entschieden sie das Spiel für sich und dürfen sich über eine Gewinnsumme von 11.000 Euro freuen – den Pott hatten die Teilnehmer leider zuvor mächtig verzockt. Dennoch jubelte Tim: "Wir sind unfassbar happy, dankbar, für alles, was wir erlebt haben! [...] Darf ich vorstellen: Gewinner und Gewinnerin von 'Prominent getrennt' Staffel drei!"

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Tim Kühnel und Melina Hoch

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Tim den Kontakt zu Mike bereut? Ja, total! Nee, das bringt ihm ja jetzt auch nichts mehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de