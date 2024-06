Lügen über Drogenkonsum von Prinz Harry: William erschüttert

Prinz Harry (39) und Prinz William (41) sollen seit Monaten kein Wort miteinander gewechselt haben. Vor 20 Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus. In seinen Memoiren "Reserve" erzählte Harry, dass damals ein siebenseitiger Zeitungsartikel über ihn erschienen sei, in dem behauptet wurde, dass er ein Drogenkonsument sei. Diese Lüge habe nicht nur den Sohn von König Charles (75) zutiefst schockiert – sondern habe seinen Bruder William, den er direkt angerufen habe, sogar noch wütender gemacht: "In manchen Momenten war er sogar noch wütender über die ganze Sache als ich, weil er mehr Details über den Spin-Doktor und die Hinterzimmer-Geschäfte wusste, die zu diesem öffentlichen Opfer des Ersatzmannes geführt hatten."

In dem Artikel, der als "Harrys Drogenschande" betitelt wurde, soll gestanden haben, dass Harry "nicht nur als gewohnheitsmäßiger Drogenkonsument dargestellt wurde, sondern auch, dass er vor kurzem einen Entzug gemacht habe." Entstanden sei dies durch eine Redakteurin, die Fotos von seinem Besuch in einem Reha-Zentrum bekommen habe – und diese in ihre eigene Story umgeändert hatte. "Ich fühlte mich angewidert, entsetzt und stellte mir vor, wie jeder, alle meine Landsleute, diese Dinge lesen und glauben würden", schilderte der 39-Jährige. Er fügte sogar hinzu, dass er denke, sein Vater und seine Stiefmutter Camilla hätten mit den Gerüchten zu tun gehabt.

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) verließen die Royals im Jahr 2020. Seitdem gab Harry viele Interviews, in denen er seiner Familie Vorwürfe machte. Auch in seinen Memoiren packte er noch andere Details aus. "In all den Jahren, in denen Harry sich über die Behandlung durch seine Familie beschwert hat, hatte er nur ein Ziel – eine Entschuldigung zu bekommen und zu sehen, wie sein Vater und sein Bruder es wiedergutmachen", erklärte Adelsexperte Tom Quinn sein Verhalten im Interview mit Mirror.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2001

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

