Suspendiert! Kenya Moore nicht mehr bei "Real Housewives"

Die Reality-Queen Kenya Moore (53) wurde "auf unbestimmte Zeit" von der beliebten Sendung "Real Housewives of Atlanta" suspendiert. Wie unter anderem TMZ berichtet, soll sie während der Dreharbeiten der 16. Staffel explizite Bilder der Newcomerin Brittany Eady bei einer Feier enthüllt haben, die diese angeblich beim Oralverkehr zeigen. Die 53-Jährige streitet jedoch alles ab und verrät im Netz, dass sie "niemals Rachepornos verbreiten" würde. Stattdessen kündigt Kenya einen Livestream an, in dem sie "die ganze Wahrheit" darlegen möchte.

Das Drama begann, als Kenya während einer Salon-Eröffnungsparty die umstrittenen Bilder von Brittany enthüllte, woraufhin heftige Reaktionen folgten. Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, dass die Bilder online leicht zugänglich gewesen seien. Daraufhin soll die Beauty die 53-Jährige mit einer Waffe bedroht haben – diese Gerüchte stritt Brittany aber unverzüglich ab. Via Instagram zeigte sie sich verletzt: "Es ist nie ein gutes Gefühl, von jemandem gezielt angegriffen oder drangsaliert zu werden, den ich nie getroffen habe und von dem ich dachte, er würde mich in einem neuen Umfeld willkommen heißen."

Die Mutter einer Tochter ist seit 2012 bei "Real Housewives of Atlanta" dabei und hat über die Jahre hinweg immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Prominente Unterstützung erhielt sie bereits von ihrer langjährigen Kollegin Cynthia Bailey (57), die die Fans auf eine spannende 16. Staffel einstimmte. Die Enthüllungen rund um das explizite Poster und die damit einhergehenden Anschuldigungen werfen jedoch einen dunklen Schatten auf die kommende Saison. Wie es für Kenya und die weiteren Darstellerinnen weitergeht, ist bislang noch nicht bekannt.

Vor wenigen Monaten hatte Kenya noch ganz andere Schlagzeilen gemacht: Ihre langjährige, turbulente Scheidung von Marc Daly wurde endlich abgeschlossen. "Nach mehr als drei Jahren des Rechtsstreits wurde mir endlich die Scheidung gewährt", berichtete die Reality-Queen damals erleichtert gegenüber People. Die Auflösung ihrer Ehe hatte sich aufgrund immer wieder verschobener Prozesstermine über Jahre hingezogen. In einer privaten Mediation einigten sich die beiden schließlich auf eine Scheidungsvereinbarung. Kenya ließ damals optimistisch verlauten, dass sie sich auf das nächste Kapitel in ihrem Leben und darauf freue, ihrer Tochter Brooklyn die beste Mutter zu sein.

Obwohl ihre Ehe gescheitert war, verlor die prominente Mutter nie den Glauben an die wahre Liebe. "Als hoffnungslose Romantikerin glaube ich immer noch, dass es den Menschen für immer gibt, und ich weiß, dass ich am Ende doch noch mein Happy End haben werde", betonte sie. Zu diesem Zeitpunkt war zwar noch kein neuer Mann in ihr Leben getreten, aber die Hoffnung auf ein Happy End schien sie nicht aufgegeben zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenya Moore, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenya Moore und Marc Daly im März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Kenya Moore im März 2020

Getty Images Kenya Moore, TV-Star

Anzeige Anzeige

Wie würdet ihr die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass Kenya Moore in die Show zurückkehrt? Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich. Ich denke eher, dass es unwahrscheinlich ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de