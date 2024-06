Dieses Paar gewinnt diesjährige "Prominent getrennt"-Staffel

Dieses Paar kann die diesjährige Staffel Prominent getrennt für sich entscheiden! Im Kampf um das begehrte Preisgeld zog es unter anderem Max Bornmann und seine Ex Luisa Früh sowie Gina Beckmann mit ihrer Ex-Partnerin Emily Katarzyna in die Villa der Verflossenen. Schlussendlich schafften es Tim Kühnel und Melina Hoch und Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) ins große Finale. Doch wer darf die Kohle mit nach Hause nehmen? Die zwei Paare liefern sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, das schlussendlich die einstigen Love Island-Stars für sich entscheiden!

"Wir sind unfassbar happy, dankbar, für alles, was wir erlebt haben! [...] Darf ich vorstellen: Gewinner und Gewinnerin von 'Prominent getrennt' Staffel drei!", freut sich Tim nach seinem gemeinsamen Sieg mit seiner Ex. Mit nach Hause nehmen dürfen die beiden nun insgesamt 11.000 Euro! Zuvor hatte sich der "Prominent getrennt"-Cast in den Challenges mächtig verzockt, weswegen schlussendlich nur noch 1.000 Euro im Pott übrig geblieben waren. Jedoch wurde dieser noch mal um 10.000 Euro aufgestockt.

Doch nicht nur in Sachen Geld scheint sich die Teilnahme bei "Prominent getrennt" für Tim und Melina gelohnt zu haben. In der Stunde zu zweit musste sich das Ex-Paar seiner gemeinsamen Vergangenheit stellen und die eine oder andere ungeklärte Frage klären. "Warum hast du im Klub mit einer anderen rumgeknutscht, obwohl wir uns wieder angenähert haben?", fragte unter anderem die Beauty, woraufhin ihr Ex gestand: "Es ist ja nicht so, als ob es nur dich mitgenommen hätte. Denkst du, ich bin stolz darauf? Aber in dem Moment habe ich einfach nicht so weit gedacht." Trotz versöhnlicher Worte schien ein Comeback zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen zu sein, wie Melina deutlich machte: "Du weißt ja, was du damit angerichtet hast. Jetzt ist es halt wirklich over. Jetzt ist der Drops halt wirklich gelutscht."

Anzeige Anzeige

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr: Haben Melina und Tim verdient gewonnen? Ja, auf jeden Fall! Sie waren das stärkste Team! Nein, ich hätte es einem anderen Paar mehr gegönnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de