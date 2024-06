Nach "Prominent getrennt"-Sieg: Jetzt packt Tim Kühnel aus!

An der diesjährigen Staffel Prominent getrennt nahm Tim Kühnel gemeinsam mit seiner Ex Melina Hoch teil – und ging am Ende als Sieger nach Hause! Zum Abschluss des Formats macht Tim jetzt eine Fragerunde auf Instagram und beantwortet dabei ein paar Fragen, die seine Fans brennend interessieren. Eine davon gehört vermutlich zu den meistgestellten: Bahnt sich wieder etwas zwischen ihm und seiner Verflossenen an? "Nein. Wir sind kein Paar mehr und wir daten uns auch nicht. Das Thema ist für uns beide durch", schreibt der ehemalige Love Island-Gewinner und macht damit allen, die auf ein Liebescomeback gehofft hatten, einen Strich durch die Rechnung. Nach dem Finale gab es aber trotzdem eine kleine Siegesfeier für das ehemalige Pärchen. "Wir haben im Hotel angestoßen, aber sind beide relativ früh schlafen gegangen, weil wir fix und fertig waren", berichtet der Reality-TV-Star.

Während des Q&As kann er sich zudem einen erneuten Seitenhieb gegen Mike Cees nicht verkneifen. Auf die Nachricht eines Followers, der dem DJ am liebsten dauerhaft unter die Nase reiben möchte, dass die "Schlaftabletten" – wie Tim und Melina von ihm genannt wurden – gewonnen haben, schreibt er: "Wer war nochmal Mike? Kann mich an die Person gar nicht mehr erinnern. Achso, der, der immer eine große Klappe hatte, aber nie performt hat. Jetzt weiß ich’s wieder." Tim offenbart außerdem, wie es sich angefühlt hat, als Sieger mit 11.000 Euro aus der Sendung zu gehen. "Besser als mit 1.000, wovon wir eigentlich ausgegangen sind", scherzt der 27-Jährige. Doch eigentlich sei ihnen das Geld egal gewesen. "Es ging eher darum, dass wir einfach gewinnen wollten, und es die größte Genugtuung überhaupt war, als Sieger aus dem Format zu gehen, obwohl uns alle raushaben wollten und schon rausgewählt hatten", betont er.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Tim zu "Prominent getrennt" äußert. Im Interview mit Promiflash offenbarte er bereits, wie sich das Verhältnis zu Melina durch die Sendung verändert hat. "Wir haben das Geschehene aufgearbeitet, was in den drei Jahren davor passiert ist. Vor der Show haben wir nicht miteinander gesprochen. In der Show und danach haben wir viele Punkte thematisiert, die in der Vergangenheit zwischen uns standen und zu Konflikten geführt haben", erklärt der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat. Dadurch habe sich die Beziehung der beiden enorm verbessert. "In der Hinsicht hat uns das Format gutgetan. Auch der Sieg hat uns natürlich noch mal enger zusammengeschweißt. Mittlerweile haben wir alles geklärt und verstehen uns gut", führte er weiter aus.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

