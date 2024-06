Vor ihrer Rückkehr: Daran musste sich Prinzessin Kate halten

Es ist das royale Comeback des Jahres! Prinzessin Kate (42) zeigte sich nach langen Monaten erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Nachdem sie sich nach einer Bauchoperation für einige Wochen zurückgezogen hatte, verkündete sie vor rund drei Monaten, dass sie an Krebs erkrankt sei. Lange spekulierten ihre Fans, wann die Frau von Prinz William (41) zurück auf die Bildfläche kehre. Bei der Militärparade anlässlich des Geburtstages von König Charles (75) zeigte sich Kate nun wieder in ihrer vollen Pracht – ganz zur Freude der vielen Royal-Liebhaber. Vor ihrer Rückkehr musste sich die dreifache Mutter allerdings an folgende Dinge halten: Ihre Ärzte sollen der Meinung gewesen sein, dass es gut wäre, wenn Kate langsam wieder ihre Arbeit aus dem Homeoffice aufnehme und versuche, in ihren alten Alltag zurückzukehren. Allerdings nur unter der Bedingung, zwischendurch genügend Pausen einzulegen, wie Daily Mail berichtet.

Wie ein Insider dem Magazin verrät, habe Kate bereits von zu Hause aus im Adelaide Cottage in Windsor an kurzen Besprechungen mit ihrem Team zwecks des Royal Foundation Centre for Early Childhood teilgenommen. Außerdem soll der künftigen Königin angeordnet worden sein, sich möglichst viel in der Natur aufzuhalten. In dem kürzlich veröffentlichten Statement auf Instagram heißt es: Kate hoffe, "im Laufe des Sommers ein paar öffentliche Auftritte wahrnehmen zu können."

Die Empfehlungen ihrer Ärzte hat Kate offenbar vorbildlich eingehalten, denn die 42-Jährige meisterte ihren Auftritt bei Trooping the Colour mit Bravour. Bei ihrem traditionellen Balkonauftritt stand sie an der Seite von Charles, Königin Camilla (76), ihrem Ehemann William, ihren drei Kindern sowie Herzogin Sophie (59), Prinz Edward (60) und Prinzessin Anne (73). Souverän winkte sie der Menschenmasse zu, die das Spektakel auf keinen Fall verpassen wollte.

Getty Images Prinzessin Kate

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

