"Glück, hier zu sein": Gordon Ramsay hatte brutalen Unfall!

Gordon Ramsay (57) wollte lediglich eine Runde Fahrrad fahren – sein Ausflug endete allerdings im Krankenhaus! Der Sternekoch meldet sich auf Instagram mit schlimmen Fotos bei seinen Fans. In einem Clip erzählt er, dass er während einer Fahrradtour so böse gestürzt sei, dass er sich ein großflächiges Hämatom am Oberkörper zuzog. "Mir geht es gut, ich habe keine Knochenbrüche oder sonstige schwere Verletzungen erlitten", berichtet er von dem dramatischen Unfall unter dem Beitrag und fügt scherzend hinzu: "Aber ich sehe aus wie eine violette Kartoffel."

Gordon ist noch mal mit einem Schrecken davongekommen, das hätte allerdings auch ganz anders ausgehen können. Mit seinem Beitrag möchte er seinen Fans eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben und appelliert: "Tragt einen Helm!" Obwohl sich die Ärzte und Pfleger des Krankenhauses gut um den sechsfachen Vater gekümmert haben sollen, ist er sich sicher, dass er sein Leben nur einer Sache zu verdanken hat. "Am meisten dankbar bin ich für meinen Helm, der mein Leben gerettet hat", schreibt Gordon. In den Kommentaren erhält der 57-Jährige jede Menge Zuspruch. So tippt beispielsweise einer von vielen: "Wow, das ist echt beängstigend. Schön, dass es dir gut geht."

Dass Gordon sich für sportliche Aktivitäten begeistert, sollte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Im Gespräch mit Men's Health vor zwei Jahren erzählte der TV-Koch davon, dass während des Joggens einmal seine Achillessehne gerissen sei, weshalb er sich anschließend wieder aufs Fahrradfahren konzentrierte. Seine gute Figur komme aber nicht nur vom vielen Sport, sondern auch durch seine Gene. "Ich habe das große Glück, dass ich trainieren und trotzdem so ziemlich alles essen kann, was ich will. Wie kann ein Koch Proteinriegel essen und sagen, dass sie köstlich schmecken, wenn sie verdammt eklig schmecken?", amüsierte sich Gordon.

Instagram / gordongram Gordon Ramsays Prellung

Getty Images Gordon Ramsay in New York City

Wie findet ihr Gordons Botschaft? Überlebenswichtig! Joa, ich trage blöderweise manchmal keinen Helm... Ergebnis anzeigen



