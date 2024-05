Bei "Prominent getrennt"-Lukas und Chiara fließen Tränen!

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt wird es besonders emotional: Die Nachricht, dass Lukas Baltruschat während ihrer Beziehung untreu war, scheint Chiara Fröhlich (26) noch nicht verdaut zu haben. Vor allem daran, dass der 30-Jährige seinen Fehltritt bereut, hat die Beauty noch Zweifel. "Es ist halt schwer zu glauben, dass du dich schämst oder Reue zeigst, wenn du dann doch versuchst, Sachen auszuschmücken, damit sie dann doch besser für dich aussehen", konfrontiert sie ihren Ex im Vieraugengespräch. Dass die Situation anscheinend beiden schwer zu schaffen macht, ist wohl nicht zu leugnen: Sowohl bei Chiara als auch bei Lukas (30) fließen während des Gesprächs die Tränen.

"Ich versuche sehr viel für mich selber zu reflektieren und vielleicht noch schlüssigere Antworten zu bekommen, was ich noch machen kann, um dir zu zeigen, dass ich mich für die Aktion schäme und dass ich dafür Reue zeige", versichert er seiner Ex-Freundin. Auch im Gespräch mit Mitstreiter Tim Kühnel wirkt Lukas verzweifelt: "Ich ziehe mir den Schuh an für das Fremdgehen, für diese Lügen – das ist mein Fehler". Der Influencerin scheint das aber nicht zu reichen. Sie möchte von ihm hören, dass: "Du einfach sagst: 'Unabhängig von diesen Streitereien und Differenzen, die wir hatten, hatten wir eine tolle und sehr wertvolle Beziehung. Und ich habe das verkackt.' Aber das kannst du nicht". Diese Aussage scheint zu viel für Lukas zu sein – der sonst so tough wirkende Hamburger verlässt schluchzend das Interview.

"Ich benutze Lukas jetzt nur noch als meinen Teampartner. Ich habe immer noch das Game vor Augen, dass ich gewinnen will", sagt die 26-Jährige im Anschluss an das Gespräch. Aber ist das letzte Wort zwischen den beiden wirklich schon gesprochen? Nach diesen emotionalen Szenen scheint das schwer vorstellbar. Bereits bevor er ihr in Folge vier offiziell bestätigte, dass er fremdgegangen sei, hatte Lukas immer wieder betont, er habe sich aufgrund Chiaras "Charakterzügen" von ihr getrennt. "Deine kalte Art, ich komme damit nicht zurecht", warf er der Reality-TV-Bekanntheit vor.

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" Im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden so emotional werden, liegt daran, dass sie noch Gefühle füreinander haben? Ja, ich glaube schon, dass da noch etwas zwischen den beiden ist. Nein, ich bin mir sicher, das Ding ist durch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de