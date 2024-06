Insider verrät: Tom Brady nicht Schuld an Giseles Trennung!

Nachdem sich Gisele Bündchen (43) und ihr Freund Joaquim Valente (34) getrennt hatten, wurde berichtet, dass Tom Brady (46) aufgrund seines Netflix-Roasts Schuld an dem Liebes-Aus seiner Ex haben soll. Das streitet ein Insider, der dem Sportler nahesteht, im Gespräch mit Daily Mail nun aber vehement ab: "Tom hat das Gefühl, dass er keine Schuld an Giseles Beziehungserfolgen oder -schwierigkeiten haben sollte." Den NFL-Star mit der Trennung seiner Ex in Verbindung zu bringen, sei eine "totale Ausrede". Er würde nie versuchen, Giseles Liebesleben zu sabotieren.

Schließlich müsse Tom eine gesunde Beziehung zu der Mutter seiner Kinder aufbauen, so der Insider. "Es nützt ihm nichts, wenn er versucht, jede Art von Beziehung, die sie jemals haben wird, zu stören oder zu verletzen. Er hat nicht das Gefühl, dass man ihm irgendetwas vorwerfen sollte", verteidigt ihn die Quelle weiter in dem Interview. Den Trennungsgrund sieht der Insider eher in dem plötzlichen medialen Interesse an Joaquim: "Gisele war lange Zeit gestresst, weil sie versuchte, die Beziehung mit Joaquim zum Laufen zu bringen, und im Laufe der Zeit hatte er mit der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteilwurde, zu kämpfen."

Tom und Gisele waren von 2009 bis 2022 verheiratet. Da die beiden als absolutes Traumpaar galten, waren ziemlich viele Fans von den Trennungs-News überrascht. Danach bandelte die 43-Jährige mit ihrem Kampfsporttrainer an. Seit Juni vergangenen Jahres sollen sich Gisele und Joaquim daten. Kurz darauf zeigten sie sich auch sehr vertraut in der Öffentlichkeit. Nachdem Tom bei einem Roast allerdings fiese Kommentare über seine Ex und deren neuen Freund zugelassen hatte, schien die Situation zu kippen.

Tom Brady, Sportler

Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

