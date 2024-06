Prinz Louis stiehlt bei Trooping the Colour allen die Show!

Wenn schon nicht die Sonne verlässlich strahlt, dann wenigstens Prinz Louis (6)! Der kleine Lausbub sorgte bei Trooping the Colour für den einen oder anderen Schmunzler unter den Zuschauern. Obwohl ihn, seinem Gähnen nach zu urteilen, ein kurzer Anflug von Müdigkeit packte, ließ er kurze Zeit später bei dem traditionellen Balkonauftritt das Tanzbein schwingen. Zuvor popelte der kleine Royal-Spross noch an den Vorhangschnüren der großen Balkonfenster herum. Seiner älteren Schwester Charlotte (9) reichten die Aktionen ihres kleinen Bruders offenbar. Sie beschloss kurzerhand, ihn freundlich darauf hinzuweisen, sich zu benehmen, wie Lippenleserin Gaby Lane gegenüber The Sun berichtet.

Mittlerweile hat Louis sich als kleiner Spaßvogel einen Namen gemacht, dem er immer wieder gerecht wird. Bereits auf der Militärparade im vergangenen Jahr zog der kleine Rabauke alle Blicke auf sich. Noch in der Kutsche verzog der damals Fünfjährige immer wieder sein Gesicht und machte die ulkigsten Grimassen, die er auf Lager hatte. Aber nicht nur bei der Königsparade fällt Louis durch seine witzige Art bei den Royal-Liebhabern auf: Bei Weihnachtspaziergängen, auf Konzerten oder bei der Fliegerstaffel – der Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) zaubert den Erwachsenen regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht.

Anlässlich der traditionellen Militärparade zum Geburtstag des Monarchen König Charles (75) versammelte sich am Samstag die britische Königsfamilie. Unzählige Augen waren neben Louis wohl auch noch auf eine andere Person gerichtet. Kate zeigte sich nach Monaten der Genesung endlich wieder in der Öffentlichkeit. Nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung zog sich die 42-Jährige für eine lange Zeit zurück, um sich auf ihre Gesundheit konzentrieren zu können, was sie auch nach der Parade weiterführen wird.

MEGA / James Whatling Prinz Louis im Juni 2023

Getty Images Die britischen Royals beim Trooping the Colour 2024

