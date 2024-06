So denkt Paulina Ljubas über Sandras Flirtversuche bei Tommy

Die diesjährige Staffel der Realityshow Prominent getrennt bot eine Menge Gesprächsstoff. Dazu trug die Ex-Freundin von Tommy Pedroni (29) maßgeblich bei: Sandra Sicora (32) ließ keine Gelegenheit ungenutzt, um einen neuen Annäherungsversuch bei ihrem Verflossenen zu starten. Jetzt verrät Tommys aktuelle Freundin Paulina Ljubas (27) in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram, wie sie mit der Situation zurechtkommt. Auf die Frage eines Followers, wie sie sich gefühlt habe, als Sandra mit ihrem Freund anbandeln wollte, antwortet Paulina ganz gelassen: "Im Endeffekt ist es völlig gleich, was eine andere Frau versucht, es zählt, wie mein Partner sich daraufhin verhält."

"Ob man sich jetzt bewusst an einen vergebenen Mann auf Krampf heranmachen muss, sei mal dahingestellt", kritisiert sie unterschwellig Sandras vergebliche Versuche, wieder eine Bindung zu dem Franzosen aufzubauen. Paulina erwähnt auch, dass ihr häufig die Frage gestellt wird, warum sie ihren Freund überhaupt an einer Show mit seiner Ex teilnehmen lässt. Diese beantwortet sie schlagfertig mit einer Gegenfrage: "Warum sollte ich meinen Partner nicht in eine Sendung für gutes Geld mit einer Frau gehen lassen, die er schon eineinhalb Jahre bevor er mich kannte, nicht mehr wollte?" Paulina scheint das Prinzip einer guten Beziehung jedenfalls verstanden zu haben: "Entweder man vertraut sich, oder man kann es gleich sein lassen. Shows gehören zu unserem Beruf und ich habe ja auch zur selben Zeit eine Show gedreht, Tommy musste mir doch auch vertrauen."

Tommy und Paulina gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Im November vergangenen Jahres machten die Realitystars ihre Beziehung öffentlich. Seitdem geben sie ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihren Alltag als Paar. Während Tommys Teilnahme an "Prominent getrennt" machte die einstige Köln 50667-Darstellerin ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung auf der Social-Media-Plattform: "Er gibt mir das Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Liebe. Tommy ist so ein liebevoller Mensch und ich möchte immer, dass er glücklich ist und es ihm gut geht. Er hat nur das Beste verdient und gibt mir auch nur das Beste und das jeden Tag."

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

