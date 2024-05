Stylish: Prinzessin Victoria strahlt im Kleid von der Stange

Auch bei den Royals müssen es nicht immer die ganz teuren Kleider sein. Das beweist nun auch Kronprinzessin Victoria von Schweden (46). Am Dienstag zeigte sich die zweifache Mutter im The Grand in Stockholm. Dort besuchte sie den Polar Music Prize – und warf sich dafür wieder mal richtig in Schale, setzte dieses Mal aber nicht auf eine Luxusmarke. Auf Fotos, die Hello vorliegen, strahlt die Tochter von König Carl Gustaf (78) nämlich in einem weißen Paillettenkleid von H&M. Dazu kombinierte sie große Creolen mit Perlen sowie silberne High Heels und eine passende Clutch.

Neben Victoria nahmen auch ihre Eltern König Carl Gustaf und Königin Silvia (80) teil. Prinz Carl Philip (45) und seine Gattin Prinzessin Sofia (39) standen ebenfalls auf der Gästeliste – sie hüllten sich für das Event ebenfalls in ganz viel Glamour und Eleganz. Während er auf einen klassischen Smoking setzte, trug seine Liebste ein schlichtes langes Kleid, welchem sie mit einer funkelnden Jacke noch ein wenig Pep verlieh. Zusammen mit Victoria strahlten die schwedischen Royals auf dem roten Teppich.

In Sachen Style macht Victoria niemand etwas vor. Die schwedische Thronfolgerin zieht mit ihren Looks stets alle Blicke auf sich. Beispielsweise präsentierte sie sich im vergangenen Dezember bei der Nobelpreisverleihung in einem pompösen Outfit. Damals setzte sich die 46-Jährige in einer traumhaften Robe in Lila gekonnt in Szene. Mit der passenden Krone sowie tollen Ohrringen bezauberte sie die Gäste.

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden im Dezember 2023 bei der Nobelpreisverleihung

