Nobelpreis: Prinzessin Victoria zieht alle Blicke auf sich!

Prinzessin Victoria von Schweden (46) flasht alle bei der Nobelpreisverleihung! Bereits seit 1901 findet die Vergabe des renommierten Preises in Schweden statt. Auch die königliche Familie ist in der Regel anwesend – und macht sich zu diesem Anlass besonders schick! Jahr für Jahr begeistert unter anderem die Kronprinzessin mit ihrem Styling für das Event. So auch in diesem Jahr: In einem Traum in Lila zeigt Victoria ihr Modebewusstsein – und ihre durchtrainierte Figur!

Königin Silvia von Schweden (79) entschied sich für ein rosafarbenes Kleid mit aufwendigen Stickdetails. Ihre Tochter stahl ihr mit ihrer Kleiderwahl dennoch die Show! Victoria strahlte in einer lilafarbenen Robe mit passendem Diadem und Ohrringen. Das One-Shoulder-Design gab den Blick auf die durchtrainierte Schulterpartie der Thronfolgerin frei und brachte ihre muskulösen Arme perfekt zur Geltung.

Auf Instagram überschlagen sich die Komplimente für Victoria. "Diese Farbe ist spektakulär – sie sieht so strahlend aus", schwärmt ein User. "Victoria – die schönsten königlichen Arme und Schultern. Sieht sehr professionell aus", meint ein weiterer. Auch Victorias Mann Prinz Daniel von Schweden (50) wird zu seiner Liebsten beglückwünscht: "Prinz Daniel ist der Glücklichste!"

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden bei der Nobelpreisverleihung 2023

Getty Images Victoria von Schweden beim Nobelpreis 2023

Getty Images Kölnigin Silvia, prinz Daniel, König Carl Gustaf und Prinzessin Victoria beim Nobelpreis 2023

