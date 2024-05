Nach P. Diddys Prügelvideo: Nun meldet sich Cassie zu Wort!

Vor wenigen Tagen ging ein schockierendes Video um die Welt, auf dem der Musikproduzent P. Diddy (54) mutmaßlich seine Ex-Partnerin Cassie (37) verprügelt. Nun meldet sich die US-amerikanische R&B-Sängerin erstmals zu Wort! Auf Instagram teilt die Tänzerin ein emotionales Statement. "Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung von meiner Familie, Freunden, Fremden und denen, die ich noch kennenlernen muss", beginnt sie ihre Stellungnahme. All die lieben Worte der letzten Tage hätten ihrem jüngeren Ich geholfen zu heilen. Doch trotzdem stellt sie klar: "Das ist erst der Anfang! Häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es werden würde."

Cassies Vergangenheit sei für immer ein Teil von ihr. Doch trotzdem schenkt die zweifache Mutter anderen Betroffenen Hoffnung: "Durch viel harte Arbeit geht es mir besser!" Mit ihren Fans teilt die "King Of Hearts"-Interpretin zudem noch ernste Worte. "Meine einzige Bitte ist, dass jeder sein Herz öffnet und den Opfern schon beim ersten Mal glaubt. Es braucht viel Mut, um die Wahrheit aus einer Situation heraus zu sagen, in der man machtlos ist", erinnert sich die 37-Jährige. Sie wolle nun für diejenigen, die immer noch in Angst leben, eine Stütze sein. "Meine Genesungsreise ist nie zu Ende, aber eure Unterstützung bedeutet mir alles", beendet Cassie dankbar ihr Statement.

Auch P. Diddy bezog bereits Stellung zu dem aufgetauchten Prügelvideo. Auf Instagram veröffentlichte der Rapper einen Clip, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigt. "Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun", erklärt der Musiker zu Beginn der Aufnahme. Zum Zeitpunkt der Prügelattacke sei er am Tiefpunkt seines Lebens gewesen. Doch das solle keine Entschuldigung sein. "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar!", stellt der 54-Jährige klar.

