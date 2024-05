Nach Prügelvideo von P. Diddy: Griff er auch Chaka Khan an?

Die Tochter von Chaka Khan (71), Indira Milini Khan, meldet sich nun zu Wort! Vergangene Woche wurde ein Video aus dem Jahr 2016 veröffentlicht, in dem P. Diddy (54) offenbar seine Ex-Freundin auf einem Hotelflur verprügelt. Unter seinem vor Kurzem veröffentlichten Entschuldigungsvideo auf Instagram kommentiert nun auch die Tochter von Sängerin Chaka: "Ich bin froh, dass du das durchleben musst, du hast meiner Mutter ins Gesicht geschlagen und hast sie öffentlich respektlos behandelt, indem du wie ein Verrückter geschrien hast."

Die Tochter der "Ain't Nobody"-Sängerin sei "glücklich über den Untergang von P. Diddy", nachdem er ihre Mutter nicht respektiert habe, wie sie in ihrem Kommentar weiterschrieb. "Ich bin froh, dass das mit dir passiert", führt Indira fort. Während er ihre Mutter angegriffen haben soll, wollte ihr 19-jähriger Bruder wohl dazwischen gehen, der dann von dem Sicherheitsdienst des Rappers abgehalten wurde. Am Ende des Kommentars bezieht sie ihre Mutter direkt mit ein: "Ist das nicht toll, Mama?" Dahinter setzt die 51-Jährige mehrere tanzende und lachende Emojis.

Nachdem das Video veröffentlicht wurde, distanzierten sich viele Stars von P. Diddy. Emily Ratajkowski (32) kommentierte auf der Plattform X: "Monster". Auch der Radiomoderator Charlamagne tha God, der den Rapper vor einem Monat noch verteidigte, ist empört und sagte in der Morningshow "The Breakfast Club": "Ich kann nicht glauben, was aus Diddys Mund kommt. Es tut ihm nicht leid, es tut ihm leid, dass er erwischt wurde. Es tut ihm leid, dass das Video durchgesickert ist, okay? Wenn das Video nicht herausgekommen wäre, würde er jetzt immer noch lügen."

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy

Getty Images P. Diddy, Musiker

