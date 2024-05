"Pure Freude": Chrissy Teigen teilt süße Bilder ihres Sohnes

Chrissy Teigen (38) zeigt, wie niedlich ihr Sohn Wren ist! Auf Instagram teilt die stolze Mutter eine Reihe von Bildern des kleinen Jungen. Ob im Hochstuhl während des Essens oder auf dem Boden bei einer Spieleinheit – der Promispross ist ein wahrer Strahlemann. Mit leuchtenden Augen und weit aufgerissenem Mund lächelt der Kleine zufrieden in die Kamera. Die bezaubernden Fotos versieht Chrissy mit den Worten: "Wrens Pure-Freude-Dankespost" und setzt dahinter eine Vielzahl von Herzchen-Emojis.

Die Bilderreihe kommt bei Chrissys Followern super an! Sie erfreuen sich an dem Anblick des glücklichen Kleinkindes und teilen liebe Worte in der Kommentarspalte. "Das glücklichste kleine Baby der Welt", kommentiert einer. "Das bringt mich zum Lächeln! Danke, dass du deine wunderschöne Familie mit uns teilst", tippt ein anderer. Auch Kardashian-Oberhaupt Kris Jenner (68) lässt es sich nicht nehmen, einen netten Kommentar unter dem Beitrag zu hinterlassen. Für sie braucht es nicht viele Worte: Kris drückt ihre Begeisterung in Form von sieben Herzaugen-Emojis aus.

Chrissy und ihr Mann John Legend (45) haben insgesamt vier gemeinsame Kinder. Neben Nesthäkchen Wren gibt es da noch Tochter Luna (8), Sohn Miles und die kleine Esti (1). Miles feierte erst vor wenigen Tagen seinen sechsten Geburtstag. Für diesen besonderen Anlass ging es für die Familie zu den Monster Jam Finals im SoFi Stadium in Inglewood. John schwärmte gegenüber Page Six von seinem Leben als Familienvater in den höchsten Tönen: "Oh, es ist so schön. Es ist einfach so viel Liebe im Haus."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Sohn Wren im Mai 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend feiern den sechsten Geburtstag von Sohn Miles (in der Mitte)

