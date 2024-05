John Legend und Chrissy Teigens Sohn wird sechs Jahre alt!

Was für eine Geburtstagssause bei Chrissy Teigen (38) und John Legends (45) Sohn! Miles (6) feierte seinen sechsten Geburtstag – dafür ging es auf ein ganz besonderes Event. Die Familie verbrachte den Tag bei den Monster Jam Finals im SoFi Stadion in Inglewood. Die Eltern posierten auf riesigen Monster Trucks – passend dazu gab es auch eine Geburtstagstorte mit den großen Fahrzeugen. Auf den Aufnahmen sieht es ganz nach einem spaßigen Tag für die Familie aus und die drei grinsen glücklich in die Kamera.

Der Sänger und das Model öffneten sich erst kürzlich in einem Gespräch mit E! News über ihren turbulenten Familienalltag. "Wir versuchen immer für unsere Kinder da zu sein in den Momenten, in denen es drauf ankommt, womit wir ihnen dabei helfen, ihre Persönlichkeiten und ihre Sicht aufs Leben zu formen", erklärte der "All of Me"-Interpret. Ein wundervolles Team an Menschen würde dem Paar dabei helfen, seine Rasselbande zusammenzuhalten.

John und Chrissy halten als eines von Hollywoods Traumpaaren seit Jahren zusammen. Der Musiker lernte die Beauty im Jahr 2006 bei dem Dreh für sein Musikvideo zu "Stereo" kennen. Im Jahr 2013 krönten sie ihre Liebe mit ihrer Hochzeit in Italien. Heute sind sie stolze vierfache Eltern von Luna (8), Miles, Esti (1) und Wren. "Oh, es ist so schön. Es ist einfach so viel Liebe im Haus", schwärmte John gegenüber Page Six über die Dynamik der großen Familie.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend feiern den sechsten Geburtstag von Sohn Miles (auf den Schultern)

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend auf den Monster Jam World Finals 2024

