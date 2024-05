Tatsächlich: Julian Zietlow und Ex Alina wagen Neuanfang!

Julian Zietlow (39) und seine Ex Alina Schulte im Hoff (37) lernen sich neu kennen! Der Fitness-Influencer und die Unternehmerin hatten sich eigentlich vor anderthalb Jahren getrennt. Der Grund: Julian wollte sein Leben um 180 Grad umkrempeln und tauschte seine Familie gegen Partys und Drogen. Doch damit ist anscheinend Schluss: Gestern tauchte ein Video im Netz auf, in dem er weinend um eine zweite Chance bittet. Die Aktion hinterließ Fragezeichen in den Köpfen der Fans – nun bringt Julian Licht ins Dunkel. "Wir lernen uns wieder als Partner zu sehen, die durch tiefe Gefühle verbunden sind. Es ist einfach Liebe. Wir reden jetzt mehr miteinander als je zuvor und sind ehrlich zueinander. Das ist unser Neuanfang", erklärt er im Interview mit Bild.

In dem Gespräch verrät er außerdem, dass er bereits im Februar aufs Anwesen der gemeinsamen Villa gezogen ist und dort eine Anliegerwohnung bewohnt. Die vergangenen Monate mit seiner Familie scheinen dem Familienvater die Augen geöffnet zu haben, denn er beteuert: "Ich sehe meine Kinder und Alina jetzt anders und habe eine unfassbare Verbindung zu ihnen. [...] Ich habe realisiert, was ich aufs Spiel gesetzt habe. Es ist schrecklich, was ich ihr und ihrer Familie angetan habe."

In dem Instagram-Clip wendete sich der 39-Jährige direkt an die Mutter seiner Kinder: "Es tut mir leid. Du bist meine Frau. Ich will mit dir zusammen sein. Du hattest immer recht." Im Hintergrund hörte man nur Alinas schweres Atmen – sie ist von diesen Worten merklich berührt. Wie ernst es ihm um seine gescheiterte Beziehung sei macht er auch gegenüber dem Blatt deutlich: "Ich kämpfe um sie! In den letzten Wochen wurde mir klar, dass ich ohne meine Familie nicht leben möchte."

