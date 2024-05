So kommen die "The Voice of Germany"-Coaches bei den Fans an

Am Samstag wurden die Coaches der 14. Staffel von The Voice of Germany bekannt gegeben – und bei den Fans kommt das diesjährige Quartett erstaunlich gut an! Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Mai, 18:30 Uhr] geht hervor, dass sich von insgesamt 1.255 Teilnehmern ganze 1.105 auf die neue Staffel mit Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44), Samu Haber (48) und Newcomer Kamrad (27) freuen – das macht 88 Prozent der Gesamtstimmen aus. Lediglich 150 Leser, was 12 Prozent entspricht, hätten sich eine andere Jury-Konstellation gewünscht.

Unter einem offiziellen Instagram-Beitrag der beliebten Castingshow sieht es ganz ähnlich aus. Besonders auf den Sunrise Avenue-Sänger scheinen sich viele Zuschauer zu freuen. "Yeah, Samu ist zurück" und "Viel besser als letztes Jahr. Ich freue mich auf Samu", lauten nur einige der begeisterten Kommentare. Ein dritter User schließt sich an und meint: "Samu ist endlich wieder da, da lohnt sich das Gucken wenigstens wieder."

Für Mark, Yvonne und Samu ist es nicht das erste Mal auf dem berüchtigten Drehstuhl. Im Herbst 2017 löste Ersterer Andreas Bourani (40) als Coach bei "The Voice of Germany" ab und gewann 2022 mit Anny Ogrezeanu die zwölfte Staffel der Show. Die "Für dich"-Interpretin war von 2016 bis 2018 ein fester Bestandteil der Gesangsshow. Zwei Jahre später kehrte sie zurück und besetzte mit Stefanie Kloß (39) den Doppelstuhl. 2013 war Samu erstmals als Coach dabei – 2014, 2016 und 2017 saß er wieder am Buzzer. 2020 teilte er sich den Stuhl mit Rea Garvey und schnappte sich mit ihm zusammen den Sieg.

