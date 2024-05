Zu weit gegangen? Olli Pocher bringt Zuschauerin zum Weinen

Oliver Pocher (46) kennt einfach keine Grenzen! Er liebt es, Witze auf Kosten anderer zu machen. Dass Olli damit manchmal etwas zu weit geht, bewies er erst kürzlich wieder. Bei dem SWR-Sommerfest soll es der Comedian sogar so weit auf die Spitze getrieben haben, dass eine Zuschauerin seinetwegen Tränen in den Augen hatte. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung. Grund dafür: Olli pickte sich eine Single-Lady aus dem Publikum und löcherte diese mit sehr intimen Fragen. Unter anderem fragte er, ob sie schon einmal Sex gehabt habe. Diese verneinte daraufhin. Nach weiteren dubiosen Fragen kam er schließlich auf ihren Arbeitgeber zu sprechen, den die Zuschauerin dann auch beim Namen nannte. Nach dem 45-minütigen Auftritt soll die Frau dann sichtlich aufgelöst einen Mitarbeiter des Senders aufgesucht haben und ihn darum gebeten haben, die Aufnahmen der Show nicht zu veröffentlichen. Aus Angst, ihr Arbeitgeber könnte ihr daraus einen Strick drehen. Der Sender soll ihr dann versichert haben, die Aufzeichnung sei nicht für eine Ausstrahlung angedacht. Diese Rechnung hat sie allerdings ohne Olli gemacht!

Während Ollis gesamter One-Man-Show hielt er eine Kamera ins Gesicht der Zuschauerin und nahm den vermeintlichen Spaß als Video auf, was ihr offenbar nicht so zusagte – immer wieder drehte sie Schutz suchend den Kopf zur Seite. Seine mitgefilmte Szene lud er anschließend auf Instagram hoch. In der Kommentarspalte wird Olli für seinen Witz und die Veröffentlichung der Aufnahme ordentlich kritisiert. "Peinlich, immer wieder Witze auf Kosten anderer machen zu müssen. Die Frau aus Nürtingen tut mir wahnsinnig leid, dass sie das durchmachen musste. Pocher sollte das Video löschen, um sie zu schützen", lautet nur einer von unzähligen Kommentaren.

Auch der öffentlich-rechtliche Sender findet Ollis Aktion so gar nicht lustig und distanziert sich von dem Comedian. In einem Statement vom SWR heißt es: "Wir versuchen, durch bestimmte Protagonisten Milieus zu erreichen, die wir sonst nur unzureichend versorgen. Dieser Versuch ist in diesem Falle völlig misslungen, was wir sehr bedauern. Bloßstellungen wie am vergangenen Sonntag haben in einem öffentlich-rechtlichen Angebot nichts verloren."

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Getty Images Der Comedian Oliver Pocher

