Wünscht sich Sängerin Billie Eilish wieder eine Beziehung?

Billie Eilish (22) spricht Klartext: Das ist aktuell in ihrem Liebesleben los! In einem Gespräch mit Rolling Stone gibt die Sängerin Auskunft darüber, wie es für sie aktuell auf dem Datingmarkt aussieht. "Ich habe vor, nie wieder jemanden zu daten", beginnt sie scherzhaft. Danach klärt sie auf, was wirklich Sache ist: "Das stimmt natürlich nicht. Aber Spaß beiseite: Ich sehe mich nicht in einer wirklich ernsten Beziehung mit jemandem, bis ich eine Person gefunden habe, mit der es sich wirklich richtig anfühlt." Damit scheint die "Bad Guy"-Interpretin Single und nicht aktiv auf der Suche zu sein.

Von 2022 bis 2023 datete der Superstar den The Neighbourhood-Frontmann Jesse Rutherford (32) – auf dem Coachella-Festival vergangenes Jahr wurden sie das letzte Mal zusammen gesehen. Seither wurde es ruhiger um das Liebesleben der Musikerin. Mit ihrem Ex-Freund versteht die Oscar-Gewinnerin sich auch heute blendend. "Das ist mein Mann. Wirklich, er ist einer meiner liebsten Menschen auf der Welt", schwärmt sie im selben Interview.

Dass die Sängerin derzeit keine Zeit zum Daten hat, überrascht nicht. Sie veröffentlichte im Mai dieses Jahres mit "Hit Me Hard and Soft" ihr drittes Studioalbum. "Ich bin nervös und aufgeregt! Ich werde keine Singles veröffentlichen. Ich möchte euch alles auf einmal geben – Finneas und ich sind wirklich stolz auf das Album. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es endlich hören könnt", verkündete sie im Vorfeld aufgeregt auf Instagram. Damit noch nicht genug – die Bühnenbekanntheit plant eine Welttournee, weshalb sie in den kommenden Monaten um den Globus reist. Im Jahr 2025 stehen auch vier Konzerte in Deutschland an.

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im März 2023

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell bei der 96. Oscar-Verleihung

