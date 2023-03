Total verliebt! Billie Eilish und Jesse turteln bei Oscars

Billie Eilish (21) und Jesse Rutherford (31) zeigen ihre Liebe wieder einmal ganz offen! Schon seitdem sie elf Jahre alt ist, schreibt die Sängerin ihre eigenen Songs. Ihren Durchbruch hatte die Singer-Songwriterin 2016 mit dem Hit "Ocean Eyes" geschafft. Danach nahm die Karriere der jungen Musikerin richtig Fahrt auf. Seit wenigen Monaten datet sie nun schon den Musiker Jesse Rutherford. Bei der Vanity Fair Oscar Party können Billie und Jesse kaum die Finger voneinander lassen!

Auf dem roten Teppich erschien das Paar gestern Hand in Hand. Immer wieder tauschten die beiden Musiker zärtliche Blicke aus. Während Billie in einem schwarzen Kleid mit weiter Schleppe verzauberte, überraschte ihr Liebster mit einem eher ungewöhnlichen Make-up. Jesse malte nämlich seine Nase rot an und zeichnete sich himmelblaue Tränen unter die Augen.

Wie gut es in ihrer Beziehung läuft, hatten die Turteltauben auch an Weihnachten bewiesen. Damals hatte nämlich ein Insider ausgeplaudert, dass Billie keine Kosten und Mühen für ihren Liebsten scheue. "Sie hat bereits mit den Weihnachtseinkäufen für ihn begonnen. Sie hat ihren Freunden gesagt, dass es das romantischste Weihnachten aller Zeiten werden soll", hatte die Quelle gegenüber Hollywood Life verlauten lassen.

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford bei der Vanity Fair Oscars Party 2023

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2022

