Baby Nummer zwei: GNTM-Siegerin Sara Nuru ist schwanger!

Sara Nuru (34) ist wieder in freudiger Erwartung! Im Februar des vergangenen Jahres machte die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin öffentlich, dass sie ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen durfte. Nun kann sich ihr Kind auf ein Geschwisterchen freuen: Sara ist wieder schwanger! Sie hat sogar schon einen deutlich gewölbten Babybauch, den sie in einem Instagram-Video in Szene setzt. In dem Beitragstext fügt sie noch den Hashtag #2 und den Emoji eines geschlüpften Kükens hinzu. Im Hintergrund läuft "... Baby One More Time" von Britney Spears (42).

Saras Fans sind von den freudigen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. Unter die Gratulanten reihen sich auch einige Promis, wie zum Beispiel die Schauspielerin Hadnet Tesfai, die Sängerin Mandy Capristo (34) und die YouTuberin Laila Maria Witt. "Wie schön. Herzlichen Glückwunsch", freut sich auch Rebecca Mir (32), die zwei Jahre nach ihr an GNTM teilnahm.

Das Geschlecht sowie der Name und das genaue Geburtsdatum von Saras erstem Kind sind bis heute nicht bekannt. Im vergangenen September verriet sie jedoch ein seltenes Details und plauderte aus, wie sie mit ihrer neuen Rolle als Mutter zurechtkommt. "Die meiste Zeit um ehrlich zu sein herausfordernd. Vor allem, wenn es um Arbeit und Familie geht", gab sie damals auf Instagram preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / saranuru Sara Nuru, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / saranuru Sara Nuru im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Sara bald mehr Details verrät? Ja, davon gehe ich aus. Nein, sie hat ja auch bei ihrem ersten Kind nur wenig preisgegeben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de