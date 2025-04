Frischgebackene Zweifachmama Sara Nuru teilt Foto mit Kids

Sara Nuru (35) entzückt ihre Fans mit einem neuen Foto. Auf Instagram postete die frischgebackene Zweifachmama einen charmanten Moment aus dem Alltag mit ihren beiden Kindern. In einem Spiegelselfie, aufgenommen in einem Fahrstuhl, trägt das Model sein jüngstes Baby in einer Bauchtasche, während ihr ältestes Kind mit sichtbarer Neugier an der Aufzugstange spielt. Sara selbst hält einen riesigen Blumenstrauß in der Hand und kommentiert den Schnappschuss schmunzelnd mit den Worten: "Das Beste aus dem März."

Neben dem Spiegelselfie gewährt Sara ihrer Community im Netz weitere Einblicke in die vergangenen Wochen. In einem Mix aus Fotos offenbart sie lebhafte Ausschnitte ihres Alltags – vom Weintrinken in der Sonne übers Bücherlesen im Park bis hin zu entspannenden Massagen. Doch auch Einblicke in ihre Arbeit dürfen bei der Bilderreihe nicht fehlen: So zeigen einige Schnappschüsse das Model in lässigen Business-Looks. Die einstige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel wirkt sichtlich glücklich und entspannt in ihrem neuen Lebensabschnitt.

Sara, die 2009 mit ihrem GNTM-Sieg bekannt wurde, hat sich über die Jahre ein Leben aufgebaut, das weit über ihr Modeldasein hinausgeht. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Unternehmerin, die mit sozialen Projekten verbunden ist, scheint auch ihr Familienglück perfekt zu sein. Ihr erstes Kind kam im Februar 2023 zur Welt. Seither teilt sie gern besondere Momente aus ihrem Muttersein mit ihren Fans. Die Geburt des zweiten Kindes bestätigte sie schließlich im Oktober 2024 mit einem idyllischen Strandbild, das sie mit dem Neugeborenen zeigte.

Instagram / saranuru Sara Nuru, März 2025

Instagram / saranuru Sara Nuru mit ihrem Baby, Oktober 2024

