Kugelrunder Babybauch: Sara Nuru genießt eine Datenight

Es dauert wohl nicht mehr allzu lange, bis Sara Nuru (35) ihr zweites Kind in den Armen halten kann! Zwar verriet die Gewinnerin der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel den Entbindungstermin bislang nicht, doch ihr kugelrunder Babybauch lässt vermuten, dass die Geburt schon bald bevorsteht. Auf diesen neuen Fotos, die Sara jetzt auf Instagram veröffentlichte, präsentiert sie stolz ihre wachsende Körpermitte: Bei einer Datenight trägt die baldige Zweifach-Mama ein bodenlanges schwarzes Kleid, das ihren Bauch perfekt in Szene setzt.

Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Sara Ende Mai ebenfalls auf der Social-Media-Plattform. Zu diesem Zeitpunkt teilte sie ein Video mit ihrer Community, in dem sie ihren Fans bereits einen deutlich erkennbaren Babybauch zeigte. Das Posting garnierte sie zudem mit dem Hashtag #2 und einem Emoji von einem geschlüpften Küken. Weitere Details zur Schwangerschaft verriet sie allerdings nicht.

Zwar machte Sara ihre Schwangerschaft publik – doch normalerweise hält sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis heute ist beispielsweise nicht bekannt, ob ihr erstes Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Außerdem hält sie auch die Identität ihres Mannes geheim.

Instagram / saranuru Sara Nuru, Gewinnerin der vierten GNTM-Staffel

Getty Images Sara Nuru, Oktober 2019

