Sara Nuru teilt ein niedliches Bild mit ihrem Neugeborenen

Vor knapp einem Monat verkündete Sara Nuru (35), zum zweiten Mal Mama geworden zu sein. Seit der Geburt scheint sie ihre Babykugel direkt gegen eine Babytrage ausgetauscht zu haben – die frisch gebackene Zweifachmama sieht man bei Social Media eigentlich nur noch mit ihrem Säugling vor den Bauch geschnallt. Auch auf ihrem neuesten Instagram-Beitrag zeigt sie sich mit ihrem Baby: In einem lässigen Alltags-Look und mit einer Einkaufstüte in der Hand posiert die Unternehmerin in einem Aufzug vor dem Spiegel – ihr Kind hängt niedlich schlafend in der Trage.

"Lieblingssaison", schreibt Sara zu der Bilderreihe, in der ansonsten Bilder des herbstlichen Zürichs und von verschiedenen Leckereien zu sehen sind. In der Schweiz scheint das perfekte Wetter zu herrschen, um die Zeit mit einem Neugeborenen in vollen Zügen zu genießen. Passend dazu scheint die 35-Jährige alles daranzusetzen, die ersten Wochen nach der Geburt so entspannt wie möglich zu gestalten. Statt das Wochenbett zu Hause zu verbringen, bevorzugte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin einen gemütlichen Herbsturlaub am Strand – von wo aus sie auch ihre Fans das erste Mal an ihrem Babyglück teilhaben ließ.

Weder Name noch Geschlecht von Saras zweitem Nachwuchs sind bekannt. Vermutlich werden diese Details auch die Geheimnisse der Moderatorin bleiben. Auch über ihr erstes Kind, das im Februar 2022 das Licht der Welt erblickte, behielt sie diese Infos für sich. Der Vater der Kinder steht nicht in der Öffentlichkeit – über ihre Hochzeit plauderte die zweifache Mama jedoch ein paar Details aus. Im Gespräch mit Vogue verriet sie eine lustige Geschichte von ihrer standesamtlichen Trauung: "Eigentlich wollten wir mit einer der alten Trams in Zürich zum Standesamt fahren. […] Die Tram fiel jedoch aus und stattdessen fuhr ein Bus – ohne Klimaanlage bei gefühlt 40 Grad, der dann auch noch gerammelt voll war."

Instagram / saranuru Sara Nuru, Model

Getty Images Sara Nuru im November 2019

