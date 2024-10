"Hallo Welt": Model Sara Nurus zweites Baby ist endlich da

Es gibt zuckersüße Nachrichten von Sara Nuru (35): Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündet das Model jetzt offiziell mit einem Schnappschuss auf Instagram. "Hallo Welt!", schreibt die frischgebackene Zweifachmama zu dem Foto, auf dem sie mit ihrem Baby auf einer Decke an einem Sandstrand sitzt. Im Hintergrund sind die untergehende Sonne und das blaue Meer zu sehen.

Rund einen Monat vor der Geburt ihres Wonneproppens genoss Sara noch einen romantischen Dateabend, wie sie ebenfalls auf dem Onlineportal mit ihren Followern teilte. Auf mehreren Schnappschüssen war ihr kugelrunder Babybauch deutlich zu erkennen, den sie in einem schwarzen, figurbetonten Kleid zur Geltung kommen ließ. Auf einem weiteren Bild lachte Sara zufrieden in die Kamera, während sie in einem Restaurant ein genüssliches Dinner genoss.

Dass Sara erneut Mama wird, teilte sie im Frühling dieses Jahres mit ihren Fans auf Social Media. In einem Video präsentierte die Medienpersönlichkeit ihren wachsenden Babybauch und ließ den Clip, ohne weitere Worte zu verlieren, für sich sprechen. Ihren ersten Nachwuchs begrüßte die Influencerin im Februar 2023. Jetzt darf sich ihr erstgeborenes Kind auf ein Geschwisterchen freuen.

Instagram / saranuru Sara Nuru, 2024

Getty Images Sara Nuru, Oktober 2019

