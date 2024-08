In Italien: So entspannt verbrachte Sara Nuru ihren Babymoon

Sara Nuru (34) ist momentan in freudiger Erwartung auf Kind Nummer zwei. Diese niedliche Neuigkeit verkündete die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin im Mai dieses Jahres. Kurz vor der Geburt scheint sie noch einmal genügend Kraft zu tanken. Und wo geht das besser als im sonnigen Italien? Auf Instagram teilt Sara nun unter anderem einen kurzen Clip mit ihrer Community, in dem sie sich vor einem Spiegel stehend filmt und ihren Körper langsam hin und her schaukelt. Sie trägt ein weißes, luftiges Kleid sowie einen großen Sonnenhut. Ihren Italien-Urlaub hält sie außerdem in einer Reihe von Bildern fest, die unter anderem leckeres Essen oder idyllische Sonnenuntergänge zeigen. Dazu schreibt sie: "Ich hatte die beste Auszeit jemals!"

Sara kann allerdings auch anders. Ihre Fans unterhält die 34-Jährige regelmäßig auf Social Media – so auch vor wenigen Tagen. Auf derselben Plattform teilte sie Fotos von sich in Sportkleidung und Wanderstöcken in der Hand. Die baldige zweifache Mama posierte auf einer kleinen Holzbrücke und guckte freudestrahlend in die Kamera. Hinter ihr schlängelte sich ein kleiner Trampelpfad, den Sara vermutlich kurz nach der Aufnahme entlangwanderte.

Die Unternehmerin ist bereits Mutter eines kleinen Kindes. Ihr Privatleben hält das Model allerdings ausnahmslos aus der Öffentlichkeit heraus. Seit September vergangenen Jahres ist sie unter der Haube: Die Zeremonie fand in ihrer Wahlheimat Schweiz statt. Gegenüber Vogue schwärmte sie von den Feierlichkeiten und gab damit doch einen kleinen Einblick in diesen besonderen Tag: "Abends gab es dann einen Moment, als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freund:innen mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht. Und das war so schön zu sehen, wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen."

Instagram / saranuru Sara Nuru im Juli 2024

Getty Images Sara Nuru, GNTM-Gewinnerin 2006

