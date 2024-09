Schon Endspurt? Sara Nuru präsentiert stolz ihren Babybauch

Im vergangenen Mai verkündete Sara Nuru (35), dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet, verriet die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit nicht. Doch ihrem neuesten Instagram-Post nach zu urteilen, könnte es sehr bald so weit sein! In ihrer Story präsentiert die werdende Zweifachmama mit einem Spiegel-Selfie stolz ihren großen Babybauch in einem langen, engen Sommerkleid.

Bereits Anfang August gab die 35-Jährige einen Hinweis darauf, dass es zur Geburt nicht mehr lange dauern dürfte. Die Unternehmerin gönnte sich noch einen Erholungsurlaub, bevor der neue Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. "Ich hatte die beste Auszeit jemals", schrieb sie zu einer Reihe von Schnappschüssen aus Italien auf Social Media und versah den Beitrag mit dem Hahstag "BabyMoon". "Wann ist es denn so weit?", fragte schon da ein Nutzer in den Kommentaren – die Beauty behielt ihr kleines Geheimnis aber für sich.

Auch wenn Sara hin und wieder kleine Einblicke in ihr Privatleben gibt, ist nur sehr wenig über die Familie der Nachhaltigkeitsbotschafterin bekannt. Im Februar 2022 verkündete sie die Geburt ihres ersten Kindes – verriet jedoch weder Namen noch Geschlecht des Sprösslings. Ähnlich verhält es sich mit dem Mann an ihrer Seite, dem sie im September vergangenen Jahres das Jawort gab. Im selben Monat gab das Model ihren knapp 99.000 Instagram-Followern ein seltenes Update darüber, wie die Mama-Rolle für sie ist. "Die meiste Zeit, um ehrlich zu sein, herausfordernd. Vor allem, wenn es um Arbeit und Familie geht", gab Sara unverblümt zu.

Instagram / saranuru Sara Nuru im August 2024

Getty Images Sara Nuru, ehemalige GNTM-Gewinnerin

