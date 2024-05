Gut angetrunken: Claudia Obert leckt Micaela Schäfers Po ab

Claudia Obert (62) macht, was sie will! Die Boutiquebesitzerin hat es am Samstag ordentlich krachen lassen. Beim Schlagermove in Hamburg feierte sie mit reichlich anderen Promis und dem einen oder anderen alkoholischen Getränk. Das zeigen mehrere Videos im Netz. Auch Claudia selbst teilte auf Instagram einen Clip der Veranstaltung. Darin züngelte sie aber nicht mit ihrem Freund Max (25) herum, sondern an dem Hinterteil von Erotikmodel Micaela Schäfer (40)! "Der schönste Bräter der Party. [...] Leck mich am Arsch", schrieb Claudia dazu im Beitragstext.

In den Kommentaren wird die Champagner-Liebhaberin für das Video gefeiert. "Sehr mutig... Da steht jemand sowas von über den Dingen – was für geiles Selbstbewusstsein, Frau Obert", lobt ein User. Bei anderen kommen die Aufnahmen hingegen weniger gut an. "Abartiges Verhalten... das hat nichts mit Toleranz zu tun", beschwert sich ein weiterer in den Kommentaren. Zudem heißt es, ihr Verhalten sei unmöglich und alles andere als vorbildlich.

Doch was sagt eigentlich Claudias Freund Max dazu? Das Model war mit auf der Veranstaltung – unangenehm ist ihm aber wohl nicht mehr. Die 62-Jährige scherzte zu einem gemeinsamen Foto, das an dem Tag entstanden ist: "Wie lange kennst du Claudia schon? Seit ich sie kenne, werde ich bei nichts mehr rot." Außerdem verriet sie vergangene Woche in einem Interview mit RTL, dass der 25-Jährige kein Problem damit habe, wenn sie sich auch mal anderweitig umschaue: "Er hat auch schon im Spaß mal gesagt: 'Du kannst ruhig noch mal was dazu lernen im Bett.'"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Micaela Schäfer und Claudia Obert beim Schlagermove in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2023

Wie findet ihr Claudias Video? Ich finde es cool, dass sie sich traut, so etwas zu posten. Bah, das gehört doch nicht ins Internet. Ergebnis anzeigen



