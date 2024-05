Haben Gerald und Anna Heiser noch oft Zeit für Zweisamkeit?

Gerald und Anna Heiser (33) gehen schon seit 2017 zusammen durchs Leben und teilen mittlerweile zwei Kinder miteinander. Promiflash fragte die Bauer sucht Frau-Stars: Wie findet man da noch Zeit für Zweisamkeit? "Leider viel zu selten, und wir mussten auch letztens feststellen, dass wenn man eine Date-Night hat, dann unterhält man sich trotzdem über die Kinder oder die Arbeit", erklärt Anna. Doch das ist auch gar nicht so schlimm: "Aber ich denke, dass wir das gar nicht mehr brauchen, unsere Beziehung als frisch zu halten, weil wir einfach als Paar schon stark sind." Dennoch genieße sie es, hin und wieder ein Date mit ihrem Mann zu haben.

Gerald sieht das Ganze sehr ähnlich. "Ich denke, als Familie sind wir so zusammengeschweißt und funktionieren so gut zusammen, dass es kein Muss ist, dass wir Zweisamkeit immer wieder haben. Aber wenn wir es haben, dann ist es schön", gibt der in Namibia lebende Rinderzüchter im Promiflash-Interview zu.

Anna und Gerald haben sich in seiner Wahlheimat Namibia ein Leben zusammen aufgebaut. Sie haben einen Hof und nun schon zwei Kinder, die ihren Alltag auf Trab halten. Im Januar 2021 hatte ihr erstes Kind – Söhnchen Leon – das Licht der Welt erblickt. Knapp zwei Jahre später, im Dezember 2022, rundete Töchterchen Alina Marikka das Familienglück perfekt ab.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit, mit ihrer Familie

