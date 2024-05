"Unerfahren": Diese Designer ließen Zendaya früher abblitzen

Zendaya (27) gilt als eine der größten Stilikonen der heutigen Zeit. Mit ihren ausgefallenen Outfits sorgt die Euphoria-Darstellerin immer wieder für staunende Blicke auf dem roten Teppich. Heute reißen sich die Designer darum, dass die Beauty ihre Looks präsentiert. Doch das war noch nicht immer so! Ihr langjähriger Stylist Law Roach erzählt im Podcast "The Cutting Room Floor" von ihrer Anfangszeit, als die Dune-Darstellerin gerade ihre ersten Schritte in der Schauspielbranche machte: "Ich habe die großen Fünf angeschrieben. Ich schrieb an Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino, Dior, und sie sagten alle: 'Nein, versuchen Sie es nächstes Jahr wieder. Sie ist noch zu unerfahren." Die damalige Abweisung schien sie schwer getroffen zu haben. Bis heute weigert sich Zendaya, die Mode dieser Designer auf dem roten Teppich zu tragen.

Law stellt klar, dass der "Challengers"-Star durchaus Outfits der "großen Fünf" getragen habe – allerdings nur im rein redaktionellen Kontext. "Aber auf einem roten Teppich hat sie noch nie Dior getragen. Sie hat noch nie Chanel auf einem Teppich getragen. Sie hat noch nie Gucci auf einem Teppich getragen. Keine Presse, kein Auftritt, niemals", fährt der Modekenner fort. "Das erste Mal, dass sie Valentino in der Öffentlichkeit trug, war, als sie einen Vertrag mit dem Label hatte. Als ich also sagte: 'Wenn du Nein sagst, wird es für immer ein Nein sein', war das für eine lange, lange Zeit wahr", fügt der 45-Jährige außerdem hinzu.

Erst kürzlich stellte Zendaya ihre Affinität für ausgefallene Mode auf der Met Gala unter Beweis. Die Freundin von Tom Holland (27) begeisterte nicht nur mit einem, nicht mit zwei, sondern mit gleich drei verschiedenen Kleidern passend zum Motto "Garden Of Time". Zudem gab sie ihr Debüt als Co-Gastgeberin der Met Gala neben Chris Hemsworth (40), Jennifer Lopez (54) und Bad Bunny (30).

Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2024

Getty Images Zendaya, Met Gala 2024

