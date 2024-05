Nach Geburt: HealthyMandy und FitnessOskar besorgt um Sohn

HealthyMandy und ihr FitnessOskar wurden vor wenigen Wochen Eltern eines kleinen Sohnes! Nachdem sie Ende 2022 ihren Sohn Rio wegen einer unheilbaren Autoimmunkrankheit verloren hatten, erlebten die beiden einen Flashback kurz nach der Geburt. Der Blutzuckerwert ihres Neugeborenen war viel zu niedrig. Mandy offenbarte in einem Video auf YouTube: "Und dann hatte man wieder voll das Kopfkino von dem, was wir schon mal erlebt haben. Für mich war das so schrecklich, man konnte nichts machen – ich lag im Bett und mein Baby war dahinten."

Auch Oskar war in Sorge, nachdem ihr Baby einen Zugang bekommen hatte, wie er verriet: "Da war halt wieder dieser Flashback – er kriegt einen Zugang und es ist wieder irgendwas." Ihr Neugeborenes bekam eine Zuckerinfusion, der Wert stieg nach kurzer Zeit wieder. Den Eltern fiel ein Stein vom Herzen, als es besser wurde. Nach der Überwachung auf der Neugeborenenstation konnte ihr kleiner Junge im Zimmer von Mandy schlafen, was die beiden sehr beruhigte. Mittlerweile geht es dem kleinen Knirps ziemlich gut.

Das Paar verlor 2022 ihren ersten Sohn Rio wegen einer unheilbaren Krankheit. Nach dem schweren Schicksalsschlag gingen Mandy und der Fitnessinfluencer ihrem Kinderwunsch wieder an. Im vergangenen September verkündeten sie dann die freudige Nachricht auf Instagram: "Wir sind wieder schwanger. Wir können es immer noch nicht glauben, doch diesmal hat der Bluttest das Ergebnis bestätigt." Anfang des Monats erblickte der Sprössling des Influencer-Paares schließlich das Licht der Welt.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

