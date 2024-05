Rauschende Gartenparty: Iris Klein feiert ihren Geburtstag!

Iris Klein feierte ihren 57. Geburtstag! Die Reality-TV-Bekanntheit wurde am 26. Mai ein Jahr älter und ließ es sich nicht nehmen, ihren Ehrentag mit einer lustigen Gartenparty zu feiern. Mit von der Partie waren neben allerlei Freunden auch ihre zwei Töchter Daniela Katzenberger (37) und Jennifer Frankhauser (31). Auf Instagram veröffentlichten die Ladys einige lustige Clips – es wird klar: Die drei haben die Fete in vollen Zügen genossen. Zu einem süßen Schnappschuss mit ihrer Mama und großen Schwester schrieb Jennifer: "Happy Birthday, Mama. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen."

Auch Iris' neuer Schatz Stefan war mit von der Partie und trällerte gut gelaunt ein Lied am Karaokestand. Zum Geburtstag seiner Liebsten meldete sich der Vertriebler aus Nordrhein-Westfalen auch auf Instagram zu Wort und veröffentlichte ein süßes Pärchenfoto mit seiner Liebsten. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz!", kommentierte er den Schnappschuss.

Iris (57) und Stefan hatten ihre Liebe erst vor wenigen Wochen publik gemacht. Wie ernst es den beiden mit der Beziehung ist, machte der 47-Jährige kürzlich im Bild-Interview klar. "Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'. [...] Nach mir kommt keiner mehr, ich bin der Letzte. Da bin ich mir absolut sicher", betonte Stefan.

