Schwangere Jenna Dewan genießt Auszeit im Park mit Familie

Jenna Dewan (43) befindet sich aktuell mitten in ihrer dritten Schwangerschaft. Während der nächste Nachwuchs noch etwas auf sich warten lässt, genießt die Schauspielerin ihre Zeit mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48) und dem gemeinsamen Sohn Callum auf einem Spielplatz in Encino, Kalifornien, wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. Zu ihrem schwarzen Kleid trägt die Dreifachmama in spe eine Jeansjacke, stylishe Sneaker und eine Sonnenbrille – ihre runde Babykugel setzt sie damit perfekt in Szene. In der Zwischenzeit vergnügen sich der kleine Mann und sein Papa beim Spielen.

Normalerweise ist auch Jenna während ihrer Schwangerschaft sportlich aktiv. Hin und wieder teilt die "Rookie"-Darstellerin Bilder und Videos in den sozialen Medien, die sie bei einem Pilates-Power-Training mit großem Babybauch zeigen – ob im Knien, Sitzen oder Stehen, die Beauty geht mit voller Kraft voraus. Unterstützung bekommt sie von ihrer Trainerin Kim Carruthers, die sie mit ihrer "beruhigenden Stimme" anweist und auf Trab hält.

Neben zahlreichen Clips von seinen Trainingseinheiten unterhält der "Step Up"-Star seine Fans mit Updates zu seinem baldigen Nachwuchs. Vor Kurzem teilte Jenna ein Video davon, wie der Kleine munter in ihrem Bauch strampelte. "Kleiner Krieger sagt Hallo", fügte sie dem putzigen Einblick hinzu. Des Weiteren veröffentlicht Jenna immer wieder aktuelle Schnappschüsse, auf denen ihre Follower sehen können, wie groß ihre Babykugel mittlerweile geworden ist.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

