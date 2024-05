Hartes Fitnessprogramm! Jenna Dewan trainiert hochschwanger

Eine Sportpause in der Schwangerschaft? Das kommt Jenna Dewan (43) nicht in die Tüte! Die Schauspielerin teilt auf Instagram Clips von ihrem Pilates-Power-Work-out. Mit großem Babybauch zieht sie ihr Programm auf einer Trainingsbank durch. Erst stützt sie sich auf ihren Armen ab, später geht es im Stehen weiter. Motivation gibt es von ihrer Trainerin Kim Carruthers, die sie in ihrer Story markiert. "Es ist deine beruhigende Stimme, die mir hilft", hält Jenna mit einem lachenden Smiley fest. Die hören auch die Follower der Schauspielerin: "Eins, gut, weiteratmen", ist die Trainerin hinter der Kamera zu hören. "Zwei, vorwärts bleiben. Drei, vier. Gut, nur noch fünf, Jenna. Schultern nach unten, Nacken etwas neutraler", coacht die Fitnessexpertin.

Der runde Bauch der "Step Up"-Darstellerin verdeutlicht: Bis zur Geburt kann es nicht mehr lange dauern. Jenna lässt ihre Fans an ihrem süßen Babyglück via Instagram teilhaben, indem sie immer wieder niedliche Aufnahmen teilt. Am 8. Mai überrascht die Tänzerin mit einem besonders sexy Schnappschuss. Sie posiert komplett nackt vor einem Fenster – dazu schreibt sie: "Noch ein Monat". Damit dürfte sie schon in wenigen Wochen ihren Nachwuchs in der Welt begrüßen.

Vater ihres Kindes ist der Schauspieler Steve Kazee (48). Die beiden sind seit 2018 ein Paar und seit 2020 sogar verlobt. Für die Turteltauben ist es nicht das erste gemeinsame Kind – vor vier Jahren durften sie sich bereits über die Geburt eines Sohnes freuen. Allerdings soll es planmäßig wohl das letzte Baby für die beiden werden. "Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit. Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen", gab sie in einem Interview mit dem Magazin Romper preis. Mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44) teilt die Schauspielbekanntheit außerdem eine gemeinsame Tochter.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan trainiert

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan

