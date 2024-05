Freundin von Steffi Grafs Sohn Jaden teilt süßes Pärchenfoto

Jaden Agassi (22) schwebt offenbar auf Wolke sieben. Das lässt ein aktueller Beitrag der Freundin des Sohns von Steffi Graf (54) anklingen. In ihrer Instagram-Story teilt Catherine Holt ein niedliches Selfie, das sie mit ihrem Partner zeigt. Zudem kommentiert sie ihren Post mit den liebevollen Worten: "Bestes Date!" Auf dem Foto strahlt das Paar bis über beide Ohren in die Kamera, während Jaden an seine Liebste gekuschelt ist.

Bereits vor wenigen Tagen machte die Beauty dem 22-Jährigen ein Liebeserklärung. Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte Catherine gleich mehrere Schnappschüsse. Auf diesen sind die Turteltauben beim Händchenhalten oder während einer innigen Umarmung zu sehen. Vor allem die Fans sind ganz aus dem Häuschen, was die Aufnahmen betrifft. Sie schreiben unter anderem: "Das ist so bezaubernd!" oder "Ich liebe euch beide!"

Jaden und sein Schatz sind bereits seit fast zwei Jahren in einer Beziehung. Es ist nicht das erste Mal, dass sich beide ihre Liebe im Netz gestehen. Unter anderem schwärmte der gebürtige US-Amerikaner anlässlich des ersten Jubiläums des Paars von seiner Catherine. "Ein tolles Jahr mit der Liebe meines Lebens. Ich freue mich so auf viele weitere!", merkte er damals an.

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinemholtt Jaden Agassi mit seiner Freundin Catherine Holt, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinemholtt Jaden Agassi und Catherine Holt im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Selfie von Jaden und seiner Freundin? Total niedlich. Die beiden sind echt ein süßes Paar. Na ja. Mir ist das irgendwie zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de