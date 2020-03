Jaden Agassi (18) kommt ganz nach seinen Eltern. Der 18-Jährige ist der Sohn der beiden Tennis-Stars Steffi Graf (50) und Andre Agassi (49). Doch anders als die beiden entschied er sich für eine berufliche Karriere auf dem Baseball-Platz und unterzeichnete kürzlich für das College-Team der University of South California. Aber nicht nur in Sachen Sport läuft es bestens für den Teenager, auch privat scheint bei ihm alles in harmonischen Bahnen zu sein: Er ist glücklich vergeben und machte seiner Freundin jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung.

Auf seinem Instagram-Account teilte der angehende Baseball-Profi ein Foto, das ihn und seine Partnerin Hand in Hand bei einem Spaziergang zeigt. "Herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag, Reese. Ich liebe dich so sehr und wünsche dir nur das Beste", kommentierte Jaden den Beitrag. Wie lange die beiden schon ein Paar sind, ist nicht bekannt. Das erste gemeinsame Bild hatte der Sportler vor ungefähr einem Jahr gepostet.

Ob sich Jaden seine Eltern wohl auch in Liebesdingen zum Vorbild nimmt? Immerhin sind Steffi und ihr Andre mittlerweile schon seit fast 19 Jahren miteinander verheiratet – und scheinen noch immer glücklich zusammen zu sein. Das beweisen zahlreiche gemeinsame Pärchenfotos, die Andre auf seinem Profil teilt.

Instagram / jadenagassi Jaden Agassi, Baseball-Spieler

Instagram / jadenagassi Jaden Agassi und seine Freundin Reese

agassi Steffi Graf und Andre Agassi beim Eishockey 2018

