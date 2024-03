Zum Jubiläum: Steffi Grafs Sohn Jaden teilt süßes Paarfoto

Schon seit 2001 sind die Tennisstars Steffi Graf (54) und Andre Agassi (53) verheiratet. Auch heute noch wirken die Sportler wie frisch verliebt. Ihr gemeinsamer Sohn Jaden Agassi (22) kommt in Sachen Liebe wohl ganz nach seinen Eltern. Mit seiner Freundin Catherine Holt feiert der 22-Jährige jetzt sogar schon anderthalbjähriges Jubiläum. Auf Instagram postet die Studentin zu diesem Anlass einen gemeinsamen Schnappschuss. "Anderthalb Jahre und es wird immer nur besser", fügt sie hinzu. Jaden veröffentlicht das Paarfoto nicht nur in seiner Story, sondern richtet auch noch liebe Worte an seine Freundin. "Ich liebe dich für immer", kommentiert der Baseballspieler ihren Beitrag.

Anders als seine Eltern spielt der 22-Jährige kein Tennis, sondern Baseball. Auf Jadens Social-Media-Account dreht es sich eigentlich fast nur um seinen Lieblingssport. Doch für seine Freundin macht der Sportler scheinbar gerne öfters mal eine Ausnahme. Bereits zu ihrem ersten Jahrestag widmete der Sportler seiner Liebsten einen Beitrag. Hierfür teilte er drei gemeinsame Pärchenfotos. In der Bildunterschrift machte er außerdem seine Zuneigung zu ihr deutlich. "Ein unglaubliches Jahr mit der Liebe meines Lebens! Ich freue mich auf viele weitere Jahre, die noch kommen werden", schwärmte er.

Das Liebesglück liegt scheinbar in der Familie. Auch Steffi und Andres jüngste Tochter Jaz Elle Agassi (20) soll wohl auf Wolke sieben schweben. Laut Bunte sei der 20-jährige Parker Aquino der Grund dafür. Er sei der erste Freund der Snowboarderin und habe ihr anscheinend ganz schön den Kopf verdreht. Wie das Magazin berichtete, soll wohl im näheren Bekanntenkreis der Familie sogar über eine Blitzverlobung getuschelt worden sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

Anzeige Anzeige

Instagram / pbeetle.hair Jaz Elle Agassi, Tochter von Steffi Graf

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Paarfoto von Jaden und Catherine? Süß! Die beiden sehen total glücklich zusammen aus! Ich finde solche Bilder immer etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de