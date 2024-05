Kurz vor Boxkampf mit Eric: Jörg Hansen liegt im Krankenhaus

Ende des Monats steht der große Boxkampf von Jörg Hansen und Eric Sindermann (35) an. Doch jetzt folgt der Schock für Jörg – er liegt wegen einer Vergiftung im Krankenhaus. In seiner Instagram-Story meldet sich der TV-Neuling bei seinen Followern zurück: "Ich habe mich vergiftet. Das kann natürlich nur wieder mir passieren, sich mit Supplementen wie Magnesium und Zink komplett zu vergiften. [...] Das ist, glaube ich, doch gefährlicher, als ich gedacht habe." Jörg habe sich auf den Boxkampf gegen seinen Gegner Eric vorbereiten wollen, mit dem er einen Disput wegen seiner Frau Desiree Hansen hat, die auch kurzzeitig mit ihm zusammen war.

Doch dem Boxkampf sieht der Realitystar positiv entgegen: "So eine kleine Vergiftung haut mich nicht um. [...] Es ist nur ärgerlich, wie viel Zeit ich gerade verliere. Aber ich merke schon, mir geht es von Minute zu Minute besser. Ich will hier raus und weiterkämpfen." Jörg steht kurz vor einer Magenspiegelung und einer Reinigung. Er hofft, das Krankenhaus danach zeitig verlassen zu können, wie er auf der Plattform mitteilt: "Ich brauche einfach ein paar Tage, um mich zu schonen und zu regenerieren." Sein Boxgegner Eric findet in seiner Instagram-Story faire Worte für ihn: "Bei all den Kampfansagen gibt es im Leben trotzdem etwas, was wichtiger ist und das ist Gesundheit."

Jörg nahm 2023 mit seiner Ehefrau Desiree an der Show Stranger Sins teil. Nachdem sie dort gemeinsam ihre sexuellen Fantasien ausleben wollten, wurde es dem 45-Jährigen zu viel und er trennte sich von ihr. Daraufhin folgte eine Liebelei zwischen Desiree und Eric, die aber nicht lange anhielt. Jörg und Desiree kamen wieder zusammen, was den Sommerhaus-Kandidaten sehr verletzte, wie er in seiner Instagram-Story offenbarte: "Ich muss damit irgendwie klarkommen. Aber wie es mir damit geht, interessiert ja keinen."

Anzeige Anzeige

privat Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Bender Desiree und Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Jörg wird rechtzeitig zum Boxkampf wieder fit sein? Ja, auf jeden Fall! Na ja, das könnte schwierig werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de